El 31 de octubre se celebra en todo el mundo la fiesta más macabra que existe. En vísperas de Todos los Santos , siguiendo la tradición anglosajona que también se ha arraigado en nuestro país desde hace algunas décadas, llega el momento de celebrar Halloween y por ello queremos proponeros algunos planes familiares que seguro divertirán a los más pequeños de la casa. Conozcamos los mejores planes para celebrar Halloween en familia.

Planes para celebrar Halloween en familia

Si quizás vuestro Halloween no es como el que se hace en Estados Unidos, en el que los niños se pasean de casa en casa haciendo «truco o trato» (como máximo podemos hacerlo de los vecinos que conocemos o de los familiares, por seguridad), eso no quiere decir que no podamos celebrar esta fiesta por todo lo alto y de forma divertida con planes en los que participe toda la familia.

Evidentemente las propuestas son muchas. Quizás algún local o algún centro lúdico para niños haya organizado fiestas de Halloween , obviamente en pleno cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. O algunas ciudades darán vida a tradiciones y celebraciones en la plaza, para poder disfrutar un poco más de las temperaturas que no son exactamente imposibles, aunque ahora se estén volviendo frías. De lo contrario, aquí hay algunas ideas para entretener a todos en Halloween.

Pasa el día leyendo o inventando historias de miedo.

No importa cómo pases Halloween: lo importante es pasarlo con las personas más importantes en tu vida. Seguro que encontraréis el plan perfecto y el más divertido para todos.