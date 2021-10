Dentro de poco llegará Halloween así que nuestros hijos se van a querer disfrazar de lo que más les guste. Y para completar ese disfraz no habrá nada como maquillarles la cara o mucho mejor, hacerles una máscara de manera que no tengan problemas en la piel con el maquillaje o que incluso esa máscara les sirva en el caso de no se quieran disfrazar demasiado. Conozcamos entonces ahora, las mejores ideas para hacer máscaras de Halloween para los niños.

Ideas para hacer máscaras de Halloween para los niños

Lo bueno que tienen las máscaras de Halloween es que las podemos hacer de forma fácil en casa y como decimos, son perfectas para que los niños que no quieren llevar disfraz o que no se quieren (o no se pueden) maquillar se diviertan en Halloween llevando tan solo su máscara y un chándal o una camiseta y un simple pantalón y una capa.

Veamos entonces algunas ideas de máscaras de Halloween que se pueden hacer en casa para los niños y además, con materiales que todos tenemos en casa.

Máscara de calabaza

Necesario:

Platos de papel naranja, si los tienes blancos los pintas de naranja,

tijeras,

pegamento,

lápiz,

cartulina negra

goma

Dibuja y recorta la boca, la nariz y las cejas de la calabaza en el plato. Crea los ojos sobre la cartulina y los pegas. Coloca una goma resistente en la parte posterior del plato y eso es todo.

Máscara de esqueleto

Con platos de papel blanco puedes hacer bonitas máscaras en forma de esqueleto.

Usa el reverso, dibuja el esqueleto a lápiz y repasa todo con un rotulador de punta gruesa.

Haz dos agujeros para los ojos y coloca una goma elástica para que el niño se pueda fijar la máscara.

Máscara de Frankenstein

El cartón de las cajas de galletas o de cereales o una caja zapatos te irá bien.

Recorta un cuadrado y píntalo de verde. Añade el pelo negro hechos con trozos de cartulina en forma de zig zag, pega o pinta dos tornillos plateado, pinta la cejas y recuerda recortar dos agujeros para que sean los ojos. No te olvides de nuevo, añadir una goma elástica.

Máscara de Fantasma

Dibuja un fantasma en el cartón de una caja de cereales: recórtalo y pega muchas bolas de algodón si quieres que sea más creativo, o simplemente recortas su contorno para que coincida con los ojos del niño (haciendo además dos agujeros).

Haz dos orificios para los ojos y otros dos agujeros en el lateral para que podamos pasar una goma elástica.