La Asociación Española de Pediatría pide a los padres que los bebés no usen protector solar antes de esta edad

Los pediatras suelen dar consejos generales a los padres como si es mejor dar el pecho o el biberón, ¿pero qué pasa cuando llega el verano? Proteger a los bebés es importante, pero no siempre sabemos cuál es la mejor manera.

La primera reacción de unos padres primerizos podría ser embadurnar al bebé de protección solar si va a estar expuesto al sol, pero la realidad es muy distinta.

Por increíble que parezca, el consejo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) es claro: nada de cremas solares durante los primeros seis meses de vida. En esta etapa sólo valen la ropa, la sombrilla y el capazo.

Cuándo empezar a poner crema solar a los bebés, según los pediatras españoles

Los pediatras son tajantes: en menores de seis meses no deben usarse protectores solares, ya que su piel es extremadamente frágil en este periodo del lactante.

De hecho, puede absorber componentes de las cremas que no están indicados para su organismo. Además, están mucho más expuestos a sufrir daños por radiación solar.

Eso no significa que no haya que proteger a los bebés del sol. Simplemente hay que buscar otras formas de hacerlo. En resumidas cuentas, hablamos de medidas físicas.

Por ejemplo, vestirles con ropa que tape bien los brazos y las piernas, usar gorros con ala ancha y evitar las horas centrales del día. Además, si sales a la calle una sombrilla y un buen capazo son imprescindibles.

En todo caso, si te ves obligado a exponer a tu hijo al sol y no hay más remedio sí que puedes ponerle un poco de crema solar. Pero no olvides que no es lo más indicado: siempre debe ser el último recurso.

Cómo poner correctamente el protector solar a nuestro hijo en verano

Cuando el bebé ya tiene más de seis meses, la AEP recomienda empezar a usar protectores solares adecuados. Preferiblemente deben tener FPS 50, ofrecer protección frente a rayos UVA y contener filtros físicos como óxido de zinc o dióxido de titanio, que son más seguros en pieles sensibles.

La aplicación debe hacerse 15 a 30 minutos antes de la exposición, con bastante cantidad y sobre la piel seca. Y una vez no basta: hay que repetir cada dos horas o antes si el niño se moja o suda.

Al ponerle la crema debes prestar mucha atención a las zonas sensibles como la cara, el cuello, orejas y empeines. Y no te olvides de los labios: en esta parte debes usar una barra fotoprotectora.

Además, la crema solar no es sólo para días soleados en la playa o en la piscina. Especialmente en bebés y niños pequeños, los días nublados también son peligrosos: las radiaciones UV atraviesan las nubes, por lo que la protección solar debe mantenerse.

Por qué el sol es tan peligroso en bebés

El sol emite varios tipos de radiaciones. Las más conocidas son los rayos UVA, que penetran en capas profundas de la piel y están relacionados con el envejecimiento y el cáncer.

Pero no son los únicos. Por ejemplo están los UVB, que actúan en la capa superficial y provocan quemaduras. En los bebés, la piel es muy fina y está poco protegida, lo que aumenta el riesgo de daño grave incluso con exposiciones breves.

Evitar la exposición directa al sol no es solo una precaución, es una medida imprescindible en los primeros seis meses de vida, que puede traducirse en menor riesgo de cáncer cuando sean mayores.