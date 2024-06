‘Longlegs’: la película de terror más esperada del 2024 ya tiene fecha de estreno oficial

Ha llegado haciendo ruido poco a poco, pero el estreno de su tráiler la semana pasada nos dejó con ganas de más. Longlegs se ha ganado por derecho propio ser, la película de terror más esperada del año y por su material promocional, es inevitable que los amantes del género al verlo, no piensen en títulos clave como El silencio de los corderos o en el esoterismo de series como True Detective. Ahora, por fin el producto distribuido por Neon tiene una fecha oficial de estreno en nuestro país. ¿Lo mejor? Está mucho más cerca de lo que podríamos pensar.

El horror está siendo un lenguaje fílmico que tiene últimamente, muy mal acostumbrada a la cinefilia, ya que año tras año parece reinventarse y entregarnos historias variadas tanto en tono como en el propio subgénero que habitan. Sin embargo, parte del encanto de Longlegs es su secretismo sin terminar de aclarar una trama que hemos ido conociendo paulatinamente de la mano del sello independiente y de la productora propiedad de Nicolas Cage, Saturn Films. Los primeros carteles promocionales, además de la increíble mezcla de talento en el campo del terror han elevado la expectación en torno a este thriller sobre asesinatos, hasta el punto de convertirse en el gran foco mediático de la escena fílmica de los gritos y los sustos del verano (con permiso de Trap o Los vigilantes).

la película de terror más esperada

Si echamos un vistazo a los créditos de Longlegs, lo primero que llama la atención es el nombre del cineasta y guionista que firma el proyecto: Oz Perkins. Sí, ese apellido no puede olvidarse si eres un fan del cine clásico. Este incipiente cineasta es hijo de Anthony Perkins, el reconocido actor que encarnó a Norman Bates en Psicosis. Oz debutó en 2015 dirigiendo La enviada del mal y al año siguiente, estrenó Soy la bonita criatura que vive en esta casa. Pero sobre todo, el realizador es reconocido por la estimable Gretel y Hansel: Un oscuro cuento de hadas. Longlegs es su gran salto cualitativo en su carrera y acompañado por el desconocido director de fotografía Andrés Arochi, parece que han creado una construcción de imágenes que se antojan como imborrables ya desde su propio primer adelanto. Este año tiene del mismo modo, el estreno de otro título, una adaptación de Stephen King titulada The Monkey.

En el reparto por un lado, tenemos al propio Nic Cage, quien a pesar de tener una extensa carrera, no se había adentrado al genero hasta los últimos años en los que ha estrenado películas como Renfield o Dream Scenario. Eso sí, siempre desde una perspectiva ligera que no parece que tendrá para nada esta nueva propuesta. En el filme, sabemos que Cage interpretará a un irreconocible psicópata, mientras que Maika Monroe será la protagonista, una agente del FBI. La actriz de 31 años es conocida mayoritariamente por haber protagonizado It Follows. Monroe es un referente dentro del cine independiente, brillando en historias de la talla de Noches de verano, The Guest, Honey Boy o El extraño. Y es que con este equipo, no nos extraña nada que sea la película de terror más esperada de la temporada.

El reparto se completa con Lisa Chandler, Blair Underwood, Alicia Witt, Dakota Daulby, Michelle Cyr y Vanessa Walsh.

‘Longlegs’: sinopsis y estreno

Por lo que conocemos, Longlegs nos pone en la piel de Lee Harker, una novata aunque inteligente agente del FBI que tendrá que dar con un peligroso y oscuro asesino en serie. Como en toda búsqueda de este tipo, el caso se irá complicando exponencialmente con la aparición de pruebas y métodos relacionados con la brujería y lo sobrenatural. Ante ello, Harker descubrirá que existe una vínculo personal con el despiadado asesino y que debe actuar con rapidez para evitar otro cruento asesinato.

Neon, sello independiente que este año ha ganado su quinta Palma de Oro consecutiva gracias a a Anora, es el encargado de la distribución global, pero en nuestro país DeAPlaneta será la encargada de proyectarla en cines. Aparte de Saturn Filmes, Range Media Partners y C2 Motion Picture Group son productoras que firman la cinta.

Longlegs llegará a los cines patrios el próximo 2 de agosto. Este año podremos ver otras película de terror esperada en la temporada como es el remake de Nosferatu o Presence, mientras que para poder disfrutar del regreso del slasher de Sé lo que hicisteis el último verano o 28 años después habrá que esperar hasta el 2025.