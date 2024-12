El director de ‘Longlegs’ comparte un adelanto de ‘The Monkey’: su nueva adaptación de Stephen King

Meses después de dejarnos con la boca abierta con su último trabajo, Osgood Perkins ha aprovechado las vacaciones navideñas para mostrar un primer adelanto de The Monkey. El director de Longlegs adapta, en esta ocasión, un relato de Stephen King que llegará a los cines el próximo 21 de febrero a las salas de cine. El estudio independiente Neon vuelve a confiar en el hijo del actor Anthony Perkins (Norman Bates en Psicosis) para crear de nuevo otra historia que nos deje con la boca abierta. Esta vez, de la mano del material original del auténtico rey del género.

Dicha continuidad con la productora no es ninguna sorpresa si atendemos a los resultados logrados por la cinta protagonizada por Maika Monroe. Aparte del beneplácito de la crítica y del público, Longlegs logró una taquilla de 126 millones de dólares partiendo de un presupuesto inferior a los 10 millones. Convirtiéndose automáticamente en un clásico del horror y por supuesto, en una de esas propuestas clave que explican el buen hacer del terror audiovisual en este 2024. Antes del diabólico thriller donde Nicolas Cage está completamente irreconocible, Perkins había comenzado su carrera primero como actor y después, debutando como realizador en 2015 con La enviada del mal. Tan sólo un año más tarde estrenó Soy la bonita criatura que vive en esta casa. Pero no sería hasta este año cuando su presencia tras las cámaras cobró una relevancia especial, ocupando las miradas de toda una comunidad de fans que vieron en el director de Longlegs a un autor capaz de acongojar a cualquier espectador, creando atmósferas pesadas y tremendamente claustrofóbicas. Sin embargo, The Monkey no será una replica ni un incremento de su último trabajo, sino que como ha revelado el propio cineasta esta tendrá muchísimo humor.

Lo nuevo del director de ‘Longlegs’

Perkins escribe y dirige The Monkey, una historia que parte de la siguiente sinopsis oficial: «Cuando los gemelos Hal y Bill descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos deciden tirar el mono y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años. Pero cuando las misteriorsas muertes vuelven a sucederse, los hermanos deberán reunirse para destruir el mono antes de que acabe con las vidas de todo su entorno».

Protagonizada por Theo James, el reparto incluye a Elijah Wood, Tatiana Maslany, Sarah Levy, Colin O’Brien y Laura Mennell. James lo conocimos gracias a la serie Downton Abbey y a la saga Divergente, aunque lo último que hemos visto de él es la serie de Netflix, The Gentlemen. Tras su éxito como Frodo en la trilogía del Señor de los anillos, Wood ha participado en varias propuestas independientes alejado de la comercialidad que marcó el comienzo de su carrera. Por último, Maslany salto a la fama en 2022 por protagonizar la polémica serie de Marvel, She-Hulk.

Aquellos que esperen en The monkey una continuidad tonal respecto a su anterior trabajo irán bastante desencaminados, pues el propio director de Longlegs se ha encargado en una de sus últimas entrevistas de matizar que será su filme con más presencia cómica hasta la fecha.

«Parece más una vieja película de John Landis o de Joe Dante o de Robert Zemeckis», comenzaba diciéndole Perkins a THR. Inmediatamente después, el autor explicó un poco el registro que tendrá la nueva adaptación del autor de El resplandor e It: «Vi una oportunidad de hacer una comedia irónica y absurda sobre la muerte. Se trata del hecho básico de que todos morimos, ¿y de lo jodidamente divertida, extraña, imposible y surrealista que es esa mierda? Abordarlo desde una voz de tragicomedia me pareció que encajaba».

El adelanto de ‘The Monkey’

El adelanto promocional de The Monkey está presentado por el mismo Perkins, quien mostró el material como un «regalo navideño para la audiencia». En la escena compartida, podemos ver a una mujer que se despierta en su casa por culpa de una sintonía , bajando hasta el sótano armada con su pistola para encontrar el origen de la canción. Al subir cae en una caja de adornos, clavándose varios objetos afilados. Después, la maldición sobre su bienestar físico deriva en su rostro ardiendo y precipitándose hasta el afilado cartel en frente de su hogar. Un instante antes del impacto, Perkins vuelve a entrar en escena para decir que ya es suficiente y que podremos ver más cuando el filme llegue a los cines el próximo 21 de febrero.

Producida por James Wan, The Monkey abrirá un nuevo año para un género que pretende seguir siendo un valor seguro dentro de la taquilla internacional.