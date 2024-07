La inspiración de Maika Monroe en ‘Longlegs’ pertenece a esta infravalorada película de David Fincher

Dentro de lo variada que está siendo la cartelera veraniega de este 2024, podemos asegurar sin ningún tipo de dudas que Longlegs es, la propuesta de terror más reclamada. Con unas críticas fantásticas y una campaña promocional memorable, el oscuro thriller dirigido por Oz Perkins se estrenó en Estados Unidos el pasado 12 de julio cosechando un gran debut taquillero. En España, todavía tendremos que esperar casi dos semanas para verla proyectada en salas de la mano de la productora independiente Neon. Durante el desarrollo promocional, a menudo se ha comparado al filme con El silencio de los corderos, pero en realidad existe otra inspiración oscura que se ha tenido muy en cuenta, sobre todo a nivel interpretativo para la actriz protagonista, Maika Monroe.

Monroe da vida en Longlegs a la inteligente aunque inexperta agente del FBI, Lee Harker. Un perfil de personaje al que la estadounidense de 31 años todavía no se había enfrentado, pero que de facto, se convertirá seguramente en una de las interpretaciones de su carrera. Y es que a pesar de tener un recorrido profesional amplio, su figura todavía es más recordaba por producciones antiguas como It Follows (de la que se espera ya la secuela) o The Guest. Un punto de inflexión que la ha convertido en esa especie de nueva scream queen de Hollywood, con el permiso de Mia Goth. Ahora, siendo un rostro del terror visible para las nuevas generaciones, su interpretación de Harker posiblemente se convierta en una de las grandes performance del año y por lo que parece, el mérito de esa inspiración corre a cargo de la actriz Rooney Mara en una de las películas más infravaloradas de David Fincher.

La inspiración de ‘Longlegs’

Mientras hablaba del personaje con los medios, Monroe explicaba en una reciente entrevista cómo nada más leer el material escrito por Perkins, supo que iba a ser un rol para ella. «Cuando leí el guion por primera vez, realmente pensé que sabía hacia dónde iba y luego dio algunos giros. No quería que nadie más interpretara este papel. Eso no me sucede a menudo», comentaba durante la promoción. Más tarde, entrando en el terreno de la inspiración sobre la actuación y construcción de Harker, la protagonista aseguró que el trabajo de Mara en Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres tuvo una presencia realmente influyente para el desarrollo del brillante rol femenino:

«No son personas muy parecidas, por supuesto. Ambas son extrañas y se siente incómodas con la vida cotidiana. Están aisladas. Pero cuando trabaja en el caso, de repente ella se siente muy viva, y eso es algo que también le sucede a Lee en Longlegs. Ahí es donde las dos se sienten más cómodas». En sus palabras, Monroe matizaba sobre cómo ese desarrollo del personaje no se centraba en detalles específicos, sino más bien en los propósitos sobre solucionar crímenes atroces, ser comprendida y ene definitiva encontrar su lugar en el mundo.

De los papeles favoritos de Maika Monroe

Maika Monroe se inspiró en la hacker Lisbeth Salander. Sin embargo, sólo trabajaba con el guion de Perkins, pues este ya proporcionaba información mas que suficiente como para comprender el mundo de Longlegs y cómo Harker se desenvuelve dentro de él.

«Al leer el guion, me resulto muy fácil imaginar el mundo, estaba muy detallado. Perkins añade mucho, incluye lo que piensan los personajes, que no es lo que estoy acostumbrada a leer. Eso fue genial. Al principio tuve una idea, y los siguientes pasos fueron tratar de descubrir sus gestos y su cadencia al hablar. Él dio ideas, pero yo quería encontrar algo único en ella, algo que la gente no haya visto. Fue muy divertido, probablemente uno de mis papeles favoritos», terminaba de explicarle a la revista Poliéster Magazine.

¿De qué va este thriller terrorífico?

La sinopsis oficial de Longlegs es la siguiente: «A Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas. Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato».

Aparte de Maika Monroe, el filme cuenta con un Nicolas Cage en un papel misterioso que la propia promo, se ha encargado de ocultar fehacientemente. El resto del elenco lo conforman Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby y Vanessa Walsh. Longlegs llegará a los cines españoles el próximo 2 de agosto.