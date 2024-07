Tráiler final de ‘Longlegs’: el thriller de terror del año está a punto de llegar a las salas

La cartelera veraniega suele ser el espacio ideal para grandes blockbusters de acción. Este año, es el caso por ejemplo de Deadpool y Lobezno o Twisters. Sin embargo, hay una cinta que está robando poco a poco toda la atención de los espectadores, gracias a unos poderosos adelantos promocionales y a una campaña de marketing brutal. Hablamos cómo no de Longlegs, la nueva película del cineasta Oz Perkins que pretende ser un nuevo fenómeno dentro del thriller de terror. Producida por el sello independiente Neon, Longlegs llegará a las salas de cine este mismo julio a Estados Unidos, mientras que en España tendremos que esperar hasta el 2 de agosto para poder verla. Aun con todo, su llegada a la gran pantalla es inminente y por eso, su productora ha compartido un tráiler final que sigue provocándonos una tensión mayúscula y en definitiva, la sensación de estar ante una especie de nueva El silencio de los corderos.

El adelanto de un minuto no ofrece muchas imágenes nuevas respecto al original. Pero por otra parte, a nivel de sonido sí que aparecen algunos diálogos que actúan como una voz en off contextualizada en la búsqueda del asesino. Un antagonista que parece estar más allá de lo terrenal, representando un horror sobrenatural e inexplicable. Durante la fantástica promoción, se ha ocultado el rostro del asesino, del mismo modo que se hizo en su momento con Seven y el actor Kevin Spacey, pero en cambio se ha ido alimentando toda una leyenda sobre el mismo, incluyendo el apodo «The Man Downstairs» (El hombre de abajo). Una especie de monstruo esotérico protagonista de toda una oleada de crímenes a lo largo de 30 años. Al personaje, interpretado presumiblemente por Nicolas Cage, todavía no le hemos podido ver el rostro. Decisión publicitaria que alimenta todavía más la incertidumbre sobre cómo será su apariencia. Lo cierto es que con que sea la mitad de terrorífico que su voz, más de uno se tapará el rostro al verlo. El departamento de FBI, con el personaje de Maika Monroe a la cabeza, únicamente tiene como pista las diferentes cartas crípticas dejadas por el asesino en las espeluznantes escenas de los crímenes. Todas ellas, aparecen firmadas con el nombre que da título a la cinta: Longlegs.

Tráiler de ‘Longlegs’: todo atmósfera

Todavía no podemos saber si el filme de Perkins (hijo del actor de Psicosis, Anthony Perkins) tendrá una historia regular o si será un producto redondo. No obstante, parece ineludible como en cada uno de sus tráilers, la atmósfera se vuelve cada vez más pesada a través de unos planos que parecen comportarse como un voyeur que vigila a la protagonista mientras esta, intenta descifrar las pistas para encontrar a un ser que parece el mismísimo diablo.

Longlegs sigue a la novata agente del FBI Lee Harker (Monroe), mientras intenta dar caza a un asesino en serie (Cage) que ha estado extendiendo su propio reinado de terror durante décadas. Los cuerpos siguen acumulando en la morgue y aunque este, parece un caso personalmente ajeno a la inspectora, rápidamente ella misma se da cuenta de que puede haber algo personal muy vinculante con el macabro juego criptográfico.

Desde Neon han puesto un interés especial en la comunicación promocional de la historia. No hay que olvidar que estamos ante un sello independiente, sin la estructura comercial de las grandes major, ni por consiguiente, con la posibilidad de invertir grandes cantidades de dinero en «darle bombo» a la historia. Así, el proyecto ha tirado de creatividad para su comunicación, creando un sitio web que rastrea todos los asesinatos o por ejemplo, un número de teléfono con la inquietante voz de Cage.

La nueva ‘El silencio de los corderos’

A falta de esa partida presupuestaria en lo que a la distribución y bombardeo mediático se refiere, Longlegs debe apoyarse en ese boca-oido que tantas veces ha resultado increíblemente lucrativo para la taquilla. De este modo, el último tráiler destaca los elogios y las reacciones viscerales al thriller, tildándola como «la mejor película de terror sobre asesinos en serie desde El silencio de los corderos».

Las primeras críticas de la prensa internacional han sido fantásticas, señalando que el personaje al que da vida Cage dará mucho que hablar. Escrita por el propio Perkins, el reparto se completa con Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby y Vanessa Walsh. Tendremos que esperar al inicio del próximo mes para saber si Longlegs termina convirtiéndose finalmente en ese fenómeno de culto en el patio de butacas.