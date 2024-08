Primer tráiler de ‘The Monkey’: lo nuevo del director de ‘Longlegs’ lleva el sello de Stephen King

Con el estreno de Longlegs, el ya de por sí fértil terreno del horror se ha visto obligado a incluir a un nuevo nombre en esa lista de prometedores cineastas del género: Oz Perkins. El hijo del actor de Psicosis, Anthony Perkins, sorprendió a toda la comunidad cinéfila gracias a este thriller independiente en el que Nicolas Cage ha firmado uno de los grandes personajes del 2024. Por tanto, su futuro ya tiene el seguimiento asegurado de la prensa especializada. Pero ni sus fans ni los críticos tendrán que esperar demasiado para ver cómo esta incipiente voz de lo indescriptible vuelve a acongojarnos con otro proyecto. Perkins estrenará The Monkey a principios de 2025, partiendo de un material original escrito por una leyenda del terror como es Stephen King. Neon ha publicado ya un primer teaser tráiler en el que cómo no, el estudio saca músculo de sus cabezas creativas presentes en el filme.

Con un avance corto de 45 segundos aproximadamente, The Monkey repasa a ritmo de su terrorífico muñeco la firma de los grandes nombres que firman la cinta, a la vez que termina con el descompuesto rostro de su protagonista completamente ensangrentado. Además de Perkins y por supuesto de King, el breve adelanto revela que James Wan estará al frente de la producción, bajo su sello Atomic Monster, el cual pertenece a Blumhouse productions. Wan es uno de los principales referentes del cine comercial moderno. Fue el director de Saw en 2004, pero también ejerció como valedor del inicio de franquicias tan lucrativas como Insidious o Expediente Warren, por lo que su aportación sumatoria a dos nombres igualmente talentosos como son el de King y el propio Perkins, configurando un trío creativo que seguramente situará a The Monkey entre las apuestas más esperadas del género el próximo año.

El propio director ha adaptado al campo del guion el relato del creador de ‘El resplandor’ o ‘Cadena perpetua’ y al menos, parece seguro que el narrador confeccionará una de esas atmósferas agobiantes y repletas de espacio negativo en las que cualquier sombra puede aparecer de la nada para atemorizarnos. Black Bear International, C2 Motion Picture Group, Range Media Partners y Stars Collective Films Entertainment complementan la produccion ejecutiva de una firma que este año ha conseguido coronarse en el Festival de cine de Cannes con Anora.

¿De qué trata ‘The Monkey’?

La sinopsis oficial de The Monkey es la siguiente: «Cuando los gemelos Hall y Bill descubren un viejo mono de juguete en su ático, comienzan a suceder desgracias a su entorno. El muñeco, antigua propiedad de su padre, les comienza a asustar, así que deciden deshacerse de él y seguir con sus vidas, separándose con los años. Sin embargo, esas misteriosas muertes vuelven a repetirse, por lo que terminan reuniéndose para encontrar la manera de destruir al mono antes de que este arrebate la vida de todos las personas a las que quieren».

El reparto está liderado por Theo James (The White Lotus), mientras que Elijah Wood (El señor de los anillos), Colin O’Brien (Wonka), Sarah Levy (Schitt’s Creek), Rohan Campbell (Halloween Ends) y Tatiana Maslany (She-Hulk), completan el elenco.

No será un terror serio

Por su argumento podríamos pensar que The Monkey será algo parecido a lo que pudimos experimentar con Longlegs, la realidad es que Perkins confesó que las influencias de esta última historia serán mucho más ligeras y cercanas a la comedia fantástica de los 80:

«Será deliberadamente cómica. Se parece más a una vieja película de John Landis, Joe Dante o Robert Zemeckis. Vi la oportunidad de hacer una comedia irónica y absurda sobre la muerte. se trata del hecho muy básico de que todos morimos y cómo de jodidamente divertida, rara, imposible y surrealista es esa mierda. Y pensé que abordarlo en forma de tragicomedia parecía encajar», explicaba Perkins. La intención del cineasta no era otra que la de abordar el fenómeno del «juguete embrujado» alejándose de la perspectiva seria que por otro lado no suelen tener ese tipo de largometrajes. «Me parecía completamente falso abordarlo de esa manera así que simplemente fui en otra dirección. Para mí (el objetivo de) la película es que te provoque una sonrisa de arriba a abajo y que todo el mundo quiera verla», concluía.

The Monkey llegará a los cines el próximo 21 de febrero de 2025. Esta terrorífica historia no será su única aventura fílmica el próximo año, ya que Perkins también tiene pendiente el estreno de Keeper, un thriller de asesinos en serie en el que volverá a contar con Maslany como protagonista.