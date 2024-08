James Wan prepara una nueva versión de ‘La mujer y el monstruo’ para la Universal Pictures

James Wan no pasa por su mejor momento como cineasta, habiendo destacado últimamente más como productor que por su visión creativa como realizador. El malayo fusionó hace poco su compañía Atomic Monster con la productora Blumhouse Productions de Jason Blum y como director, estrenó la última acometida del universo DC de Zack Snyder: la malograda Aquaman y el reino perdido. Pero esa racha podría dar un vuelco ante un reto mayúsculo como es el revisionado de La mujer y el monstruo. La cinta de terror de culto de serie B es un proyecto original de Universal Pictures que no termina jamás de salir a flote y que sin embargo, podría haber encontrado en Wan al hombre indicado para producir y asumir las labores de dirección.

Si de algo entiende el narrador asiático es de plasmar combares submarinos y seres con branquias, aunque también es una figura acostumbrada a manejar amplios presupuestos dentro del género terrorífico. Según los primeros informes, La mujer y el monstruo de Wan será una versión modernizada y realista, la cual se inclinará hacia el horror visceral, respetando por otra parte, el material original. A nivel creativo, todavía no existe un guionista agenciado, ni los intérpretes que darán vida a la horrenda criatura y a su interés romántico. Lo que sí sabemos es que Michael Clear y Judson Scott actuarán como productores ejecutivos para Atomic Monster. La presencia del realizador aseguraría un enfoque comercial y un cariño tradicional por el buen hacer del material que en los años 50 filmó Jack Arnold. El Dark Universe lleno de criaturas es algo que la Universal no consigue terminar de despegar, por mucho que no haya cesado en sus intentos de reubicar sus historias y personajes.

‘La mujer y el monstruo’: nueva versión

La mujer y el monstruo es solo una de las muchas licencias creativas que maneja la gran major hollywoodiense. Formando parte de todo ese conglomerado ecléctico de criaturas sobrenaturales que a espejo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), el sello pretendía unir en un único cosmos narrativo. Así, Universal Pictures ha querido modernizar y traer de vuelta a la gran pantalla a sus grandes clásicos. Y con desacierto o parcial éxito, lo cierto es que al menos con El hombre invisible o la futura El hombre lobo parece haber conseguido en mucho menos tiempo una ejecución a nivel de producción. Salve decir que los espectadores están mucho más acostumbrados a ver nuevas versiones de esos relatos que del largometraje protagonizado por Richard Carlson y Julie Adams en 1954. Por otra parta, en su momento sí que terminó convirtiéndose en una saga que se completaría la misma década con El regreso del monstruo y El monstruo vengador.

Desde John Carpenter, pasando por Ivan Reitman hasta Gary Ross, todos estos cineastas han querido en algún momento traer de vuelta a la criatura. La productora tenía pensado que formase parte de ese “Universo Oscuro” que palideció después del fracaso comercial de Tom Cruise en el reboot de La Momia. Lo más cerca que hemos estado de ver una revisión de La mujer y el monstruo ha sido con Guillermo del Toro y su revisión La forma del agua, adaptando una visión alternativa y romántica del ser acuático con la protagonista. Al cineasta le terminaría saliendo bien la jugada, conquistando tanto el Oscar a la Mejor película como el de Mejor director en la ceremonia de 2018.

James Wan: el director ideal

James Wan cambió el terror visceral en 2004 cuando estrenó Saw. Algo que pronto lo convertiría en un narrador codiciado en Hollywood, firmando una recaudación de más de 100 millones de dólares con un presupuesto de 1,2 millones. Una rentabilidad tan beneficiosa que terminaría creando la saga interminable que conocemos hoy en día. No obstante, el éxito comercial del cineasta no terminaría ahí. Wan filmó Insidious en 2010 y en 2013, sorprendió a los amantes del genero con la fantástica Expediente Warren: The Conjuring. En el campo de la acción también pondría su granito de arena con Fast & Furious 7 y en el giallo de terror, Maligno.

De confirmarse la noticia, el director podrá quitarse la espinita de las pérdidas económicas generadas en la secuela de Aquaman, además de entrar en la historia del séptimo arte asumiendo la herencia de uno de los filmes más icónicos en la historia de la serie B.