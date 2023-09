El director James Wan explica por qué Willem Dafoe no estará en ‘Aquaman 2’

La semana pasada pudimos disfrutar del primer tráiler de Aquaman 2, la esperada secuela en la que veremos el regreso de Jason Momoa al papel del superhéroe submarino Arthur Curry. Después de los acontecimientos de la cinta original, Aquaman es ahora el Rey de Atlantis y acaba de tener un hijo con Mera (Amber Heard). Sin embargo, la reina no tendrá el protagonismo que obtuvo en la primera película, ya que según el director James Wan esta historia ha sido concebida como una especie de bromance entre el protagonista y su medio hermano, Orm (Patrick Wilson). Pero el poco metraje de Heard no será la única diferencia de casting con el largometraje de 2018. Willem Dafoe tampoco repetirá su papel de Vulko, circunstancia que Wan también ha querido explicar.

Dafoe interpreto a Nuidis Vulko, un atlante que ejerció como mentor de Arthur, enseñándole a luchar y preparándolo para en un futuro, reclamar su trono y gobernar el mundo acuático. Según explicó Wan, el actor de El faro no pudo protagonizar la película debido a un conflicto en la programación, lo que del mismo modo, permitió dejar cierto espacio para que el cineasta explorase más en profundidad el papel de Kidman, allanando el camino para que se convirtiese ahora en la nueva mentora del protagonista:

“Willem no está en esta, no. Parte de la razón fue porque su agenda no funcionó para nosotros. Pero lo que eso me permitió hacer fue ampliar el papel de Atlanna. En este, Atlanna finalmente se convierte en la consejera de Arthur. Debido a que Arthur no es de este mundo, ella lo ayuda a comprender mejor el mundo y la política de cómo funcionan las cosas”. No obstante y si atendemos a alguna de sus declaraciones al respecto, no parece que Dafoe estuviese muy interesado en repetir un papel que decía no aportarle demasiado.

‘Aquaman 2’: Sinopsis y fecha de estreno

Aquaman 2, que originalmente se titula Aquaman y el reino perdido, se centrará en cómo nuestro héroe titular debe formar una alianza con su hermano encarcelado, para salvar a su familia, protegiendo el reino de Black Manta. Un villano que ha regresado con más sed de venganza que nunca y que ahora, está en posesión del tridente negro.

Lo que desconocemos es si más allá de esta cinta, el personaje interpretado por Jason Momoa tendrá una progresión en el nuevo DC Universe que preparan James Gunn y Peter Safran.

Aquaman y el reino perdido llegará a los cines el próximo 20 de diciembre.