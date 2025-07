Esta extraña película de fantasmas está triunfando en Prime Video: terminarla es un verdadero reto

En los últimos años, las películas de terror están dejando una huella de imborrable cine de calidad en la industria audiovisual. Entre otras cosas, porque la saturación de franquicias y sagas dentro de la mayoría de géneros es sonrojante si la comparamos con la cantidad de guiones y propuestas originales que el horror cinematográfico nos ha brindado recientemente. Sin alejarnos demasiado de la actualidad, este mismo verano tendremos estrenos como Devuélvemela o Weapons. Pero antes de acudir a las salas y desde la comodidad del hogar, los auténticos fans de las cintas de miedo tienen a su alcance una historia increíble que está brillando en el streaming: Presence, la nueva película de fantasmas de Prime Video que posiblemente no todo el mundo ha podido terminar.

Dirigida por Steven Soderbergh, este proyecto audiovisual del año pasado llegó al patio de butacas patrio en marzo del presente 2025. Sumando su aparición, el broche de oro a una cartelera anual que para el género había sido ciertamente excelsa. Alien: Romulus, No hables con extraños, MaXXXine, Longlegs o Nosferatu fueron, algunos de los proyectos más aplaudidos por los amantes del celuloide esotérico y sin embargo, ninguna de ellas alcanzó la singularidad manifiesta de Presence. ¿El motivo de dicha extrañeza? Bueno, pues eso pasa por poseer una dirección cuya mirada está supeditada al punto de vista del ente que acecha a la familia protagonista. Por el momento esta película de fantasmas sólo está disponible en Prime Video, sin ni siquiera poseer una opción de alquiler o compra en otros portales. Una oportunidad única para los suscriptores de la plataforma propiedad de Jeff Bezos, los cuales la han aupado como una de las tendencias más potentes de la semana en el popular servicio de transmisión.

‘Presence’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Presence nos pone en la piel de una familia que se muda a un nuevo y aparentemente idílico hogar en los suburbios. No obstante, al poco tiempo se suceden fenómenos paranormales con extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor. Estos sucesos provocarán que estén siempre al borde de lo que se supone que puede ser una terrorífica realidad o la mera percepción condicionada por sus miedos.

Con menos de una hora y media de duración, la película de fantasmas más visionada en Prime Video cuenta además con la aparición de estrellas reconocidas dentro de la industria. Lucy Liu (Kill Bill) y Chris Sullivan (This Is Us) dan vida a los dos padres de la familia de inquilinos de la casa, a través de un reparto principal conformado por Callina Liang (Fundación), Eddy Maday, West Mulholland (Cosecha oscura), Benny Elledge (Reality) y Julia Fox (Diamantes en bruto).

El guion corrió a cargo de David Koepp, una leyenda del campo del libreto que ha sido responsable de grandes filmes como Jurassic Park, Misión imposible y Atrapado por su pasado, aparte de haber colaborado anteriormente en Kimi y de forma posterior en el thriller de espionaje Confidencial (Black Bag). Presence representa la enésima confirmación de la polifacética carrera del ilustre director norteamericano. Un autor que debutó con sólo 26 años en la dirección, llevándose la Palma de Oro de Cannes gracias a la fantástica y sorprendente Sexo, mentiras y cintas de video. Porque a lo largo de su filmografía, lo inesperado y lo profundamente estético siempre ha ido de la mano de un visionario narrador tan multitemático. Ganador del Oscar a la mejor dirección por Traffic en 2001, Soderbergh es el responsable de películas tan diferentes como son Ocean’s Eleven, El buen alemán, Magic Mike, Efectos secundarios o La suerte de los Logan. Siendo su desempeño en Presence un nuevo hito para su obra, pues jamás se había enfrentado a una historia de terror. El propio Soderbergh se encargó de la dirección fotográfica, bajo la producción del sello independiente Neon.

La película de fantasmas de Prime Video

El presupuesto de Presence fue de apenas dos millones de dólares, logrando recaudar en la taquilla unos 10 millones. Unanimidad de la crítica y varios meses tras el estreno en salas, la cinta llegó a Prime el 21 de julio. Desde entonces, no existe un relato de terror comparable dentro del catálogo del streaming filial del grupo Amazon.

En su presentación en Sundance, el impacto de los primeros pases de la proyección fue tal que muchos asistentes tuvieron que abandonar la sala, ante la tensión insólita y la incomodidad del punto de vista que siempre observa, cual voyeur fantasmagórico, un drama familiar ingenioso como pocos. ¿Podrás llegar hasta los títulos de crédito?