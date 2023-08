Steven Soderbergh cuenta cómo convenció a Warner Bros para que contratasen a Christopher Nolan

Aunque desde Warner Bros. Discovery ya parecen un poco arrepentidos, Christopher Nolan parece haber hecho buenas migas con Universal Pictures, después del estreno de Oppenheimer. El director plasmó en la gran pantalla una filmografía llena de grandes y taquilleros títulos con la major, como por ejemplo Origen, Interstellar o Dunkerque. Pero desgraciadamente, después del fracaso de Tenet, las cosas se enfriaron entre la compañía y el autor. Sobre todo, debido a las disidencias entre el tiempo de exposición en salas y el streaming. Ahora otro cineasta llamado Steven Soderbergh, acaba de contar cómo convenció a la icónica compañía para que le diese una oportunidad al británico.

El director de títulos como Traffic y Erin Brockovich recordó haber contactado a Warner para que Nolan fuese considerado para dirigir Insomnio. Un thriller de 2002 protagonizado por Al Pacino, Hilary Swank y Robin Williams. Sin darse una gran relevancia, el realizador aseguró que su compañero de profesión seguiría teniendo éxito en la actualidad independientemente que hubiese o no dirigido Insomnio:

“Lo que sucedió fue que recibí una llamada del agente de Chris (Nolan), Dan Aloni, a quien conocía porque proyectó Memento para mí, después de que no pudiese encontrar un distribuidor, aun estando en el circuito de festivales durante un año. Dan me llama de la nada y me dice ‘¿Podrías ver esta película? Tengo un cliente mío que tiene esta película y creemos que es muy buena, pero nadie la acepta y no entendemos por qué. Tal vez todos estamos locos. Veo la película y creo que es un puto clásico instantáneo y digo ‘Bueno, esto es realmente deprimente’. Estaba realmente molesto cuando salí de allí. Resulta que los financieros de Newmarket, abrieron su propia empresa de distribución y ganaron 25 millones de dólares con ella”, le explicaba Soderbergh a Rolling Stone.

El cineasta continuó explicando que meses después, el agente de Nolan volvió a hablar con él, pidiéndole que llamase a un productor que no quería reunirse con el londinense para dirigir Insomnio, porque no le gustó Memento. Automáticamente, Soderbergh llamó al ejecutivo y le convenció para que Nolan comenzase su idilio con Warner, lo que después del thriller le llevaría a iniciar la trilogía de El caballero oscuro y a una colaboración que duró casi 20 años, antes de separarse para filmar el biopic de la bomba atómica.