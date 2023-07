Christopher Nolan recuerda como Al Pacino rechazó sus consejos en ‘Insomnio’

Hoy en día, Christopher Nolan es uno de los cineastas comerciales más importantes de la industria, pero no hace tanto era un auténtico desconocido para el gran público. A poco más de estrenar Oppenheimer, el director ha querido recordar cómo era su trabajo con los actores hace algunos años, concretamente en el rodaje de Insomnio. En el filme, dirigió a Al Pacino, Robin Williams y Hillary Swank en un thriller que no era otra cosa que una prueba de la Warner Bros. antes de ofrecerle al británico realizar la trilogía de El caballero oscuro. Pues bien, por aquel entonces Nolan todavía no era un imán para la taquilla estadounidense y recientemente, ha contado cómo Pacino pasó de seguir sus indicaciones en el set.

Justamente, Insomnio fue la última película con calificación R de la filmografía del realizador, quien con su inminente biopic va a volver a tener esa escala dentro de la clasificación por edades. El caso es que por aquel entonces, Nolan había llamado la atención de los críticos con propuestas como Following y sobre todo con Memento, la que muchos todavía consideran la mejor película de su carrera. Pero ni mucho menos era el reconocido narrador y visionario con la legión de fans de hoy en día. Por eso, resulta bastante normal que Al Pacino le hiciese poco caso a sus indicaciones de interpretación (aunque seguramente, al actor le diese igual quién se sentase en la silla de director. Nolan lo recordaba el conflicto del siguiente modo:

“Me acerqué a Pacino después de una serie de tomas y le di una nota sobre lo que quería. Él me dijo ‘ya hice eso’. No puedes verlo a simple vista, pero lo he hecho en los diarios’. Lo busque y dije ‘Oh, Dios mío, ahí estaba’”, le contaba el director a Los Angeles Times. El director siguió explicando que los grandes actores “pueden hacer eso” y que en definitiva esa era la misma libertad creativa que Cillian Murphy había empleado en construir el papel de J. Robert Oppenheimer.

Aparte de Murphy, Christopher Nolan contará en su nuevo largometraje con Emily Blunt, Robert Downey Junior, Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Ben Safdie y Josh Harnett, entre muchos otros. “la bomba narrativa” del director llegará a las salas de cine españolas el próximo 20 de julio, justo el mismo día que se estrena Barbie, su gran rival en este mes de julio en la cartelera.