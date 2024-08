¿Cuándo regresará la Capitana Marvel al UCM? Brie Larson habla de su futuro en la franquicia

El nivel de poder de la Capitana Marvel es inversamente proporcional a sus resultados en la taquilla y también, en su repercusión con el público. Y es que ya en su momento, el desempeño de su cinta origen fue catalogada como una de las películas del estudio, a pesar de si tener un rédito económico positivo para Disney. Sin embargo, el personaje planteaba varios problemas en su coexistencia con el resto de superhéroes. Sobre todo, porque en su concepción el rol de la heroína tiene dos problemas principales; su fuerza descomunal y la baja popularidad en la cultura mainstream del género. Algo que terminaría de escenificarse tras el fracaso de su secuela espiritual, The Marvels. Ahora, el equipo de Kevin Feige parece centrado en Los Cuatro Fantásticos y la vuelta de Robert Downey Junior como el Doctor Doom, pero eso no quiere decir que otros personajes vayan a quedarse en el olvido. Por ello Brie Larson ha sido bastante enigmática en sus últimas declaraciones sobre la continuidad de su rol como Carol Danvers.

En el horizonte de las futuras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra tanto la cuarta parte del Capitán América, como el reboot de Reed Richards y compañía. Pero ahí también esta el desempeño de las dos futuras entregas de los Vengadores. La primera de ellas Doomsday en 2026 y la siguiente Secret Wars en 2027. ¿Pero tiene cabida la Capitana Marvel en alguna de estas reuniones superheroicas? Lo que es seguro es que su desempeño no volverá al menos por un tiempo, a tener un filme individual. The Marvels costó 274 millones de dólares y terminó recaudando unos escasos 206 millones, suponiendo grandes pérdidas para la Casa del Ratón. No obstante y según las propias palabras de la actriz ganadora del Oscar, a ella le es en estos momentos mucho más cómodo estar rodeada de un grupo de mujeres poderosas, dejando así la puerta abierta a un futuro un tanto opaco en el destino de las adaptaciones de la compañía.

«Ningún superhéroe puede salvarnos»

«Hay cosas que sé, pero no puedo decirte», comenzaba diciendo Larson. Después habló de un hipotético regreso del trío de superheroinas que conformó con Teyonah Parris e Iman Vellani: «Me encantó estar con esas mujeres. Y creo que ese sentimiento es muy apropiado para mí y se refleja mucho más en mi momento de vida, que es que no hay ningún superhéroes que pueda salvarnos». Hasta el momento, la Capitana Marvel ha aparecido en cuatro películas del UCM y en la escena postcréditos de la serie Ms.Marvel.

Larson siguió explicando que por otra parte, le parecía lógica una futura reunión. Aunque es cierto que como viene siendo habitual dentro de la corporación, el silencio sobre la mayoría de aspectos del futuro de la franquicia es absoluto: «Se necesitan todo tipo de personas con sus propias habilidades especiales y la capacidad de comprender que el borde del desastre no se puede detener solo. Se trata de que todos nos unamos. Así que eso me parece realmente correcto. Y, en cuanto al futuro, hay cosas que sé, pero no puedo decirte».

Esta charla de Brie Larson, se produjo en el podcast Bingeworthy de The Playlist, donde continuaron insistiendo si eso que no podía divulgar tenia que ver con su participación o ausencia en las dos nuevas entregas de los Vengadores anunciadas en la pasada Comic-Con de San Diego. Sabedora que cualquier duda sobre su discurso podría llevar a alguna interpretación equivoca, la intérprete terminó por ensimismarse en su propia ignorancia sobre el tema. «No puedo decir nada, ni siquiera puedo decir que no sé nada, porque eso podría significar que hay algo que decir o no decir. Así que diré simplemente que no puedo decir nada», esquivaba con acierto la protagonista de La habitación. Por no saber, Larson explicó que ni siquiera conocía el anuncio de Downey Jr. como Doom, pues Feige simplemente le dijo ese mismo día que iban a «hacer algo» en el evento para fans.

El futuro fílmico de Brie Larson

El UCM va a terminar utilizando a la Capitana Marvel con cuentagotas, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de poder que maneja un personaje que recordemos, terminó con la flota de militar de Thanos en un ataque. Más allá de su participación en Fast X, a Larson no se le ha visto aparecer en ninguna otra propiedad intelectual de un gran estudio. En 2023 protagonizó la miniserie Cocina con química. The Marvels se estrenó el año pasado, pero este 2024 apareció en el documental disponible en Disney +, Así se hizo The Marvels. La próxima película que podremos ver del UCM será Capitán América: Brave New World, pendiente de estreno el 14 de febrero de 2025. Las dos propuestas de los Vengadores no llegarán hasta 2026 y 2027, respectivamente.