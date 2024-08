El dinero es la única razón por la que Harrison Ford se ha unido al UCM

Los últimos años han supuesto una noria de emociones para las aspiraciones de Marvel y sus fans. El universo cinematográfico de la compañía está inmersa en una de sus mayores crisis creativas, aunque de vez en cuando a la propiedad intelectual le sigan funcionando algunas sagas como puede ser la recién estrenada Deadpool y Lobezno, Guardianes de la galaxia o las última trilogía de Spider-Man. Aún con todo esto, el estreno el próximo año de Los cuatro fantásticos y el regreso de Robert Downey Junior han conseguido aupar la esperanza sobre el futuro de la franquicia. Sin embargo, antes de todas estas novedades la compañía estrenará la que a todas luces, parece su mayor incógnita. Hablamos cómo no de Capitán América: Brave New World. La cinta que trae de vuelta a Sam Wilson (Anthony Mackie) como el supuesto nuevo líder de los Vengadores y que pone por primera vez a Harrison Ford en el papel de Thaddeus Ross.

El legendario actor está más que acostumbrado a ser un «hombre franquicia». Hablamos del legendario Han Solo de Star Wars y también del arqueólogo mas conocido del cine de aventuras en Indiana Jones. No obstante, el rol de Ross le ha llegado tras la triste noticia del fallecimiento de su actor original en 2022, William Hurt. Un intérprete que había asumido el personaje desde 2008 con el estreno de El increíble Hulk. La última vez que Hurt dio vida a Ross fue en Viuda negra. Ahora, en una reciente entrevista, Ford ha explicado que no está demasiado preocupado por su interpretación ya que lo único que ha asegurado importarle es el dinero. Porque entre otras cosas, entiende como profesional que a veces los actores, hacen cosas que sus profesores de interpretación no validarían. Un potente interés económico que ya se demostró cuando recuperó su papel en Star Wars: el despertar de la Fuerza, cuando se embolsó un total de 15 millones de dólares mas un suculento porcentaje de la ganancias de la taquilla internacional.

Harrison Ford lo ha hecho por dinero

A cualquier otro actor, le habría preocupado la cantidad de CGI y de efectos digitales con los que actuar. En cambio, a sus 82 años a Ford le importa bien poco lo que opine la gente, incluso lo que puedan llegar a decir los detractores del cine de superhéroes. Por ello, cuando le preguntaron qué hizo falta para que se convirtiese en el Hulk Rojo mediante la captura de movimientos, lo tuvo bastante claro: «¿Qué hizo falta? No importarme hacer el idiota por dinero, lo cual ya he hecho antes», explicaba.

Harrison Ford ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el séptimo arte. La única espinita posiblemente haya sido no llevarse nunca un Oscar (lo más seguro es un galardón honorífico que no tardará demasiado), pero en lo que respecta a los géneros, el legendario intérprete ya ha hecho todo lo que un profesional de su talla puede experimentar.

«No quiero menospreciarlo. Sólo digo que tienes que hacer ciertas cosas que normalmente tu madre no querría que hicieras, o tu profesor de interpretación, si la tuvieras. Pero es divertido y lo disfruté. Me lo pasé genial y esto encantado con la respuesta que obtuvimos con el tráiler», le contaba a Variety. La recreación del Hulk rojo se ha realizado a través de la captura de movimientos del rostro de Ford, del mismo modo que se hizo anteriormente con Mark Ruffalo y la criatura verde original. Sin todavía una traducción oficial, se espera que el filme reciba un nombre en español parecido a Capitán América: Un mundo feliz. Originalmente, la historia se iba a llamar Capitán América: Nuevo orden mundial, pero Disney lo cambió durante una producción que no estuvo exenta de problemas.

¿De qué trata ‘Capitán América 4’?

Capitán América: Brave New World continuará la historia de lo que ya pudimos ver en la serie de Disney +, Falcon y el Soldado de Invierno. En dicha ficción, Sam Wilson aceptaba por fin la herencia de Steve Rogers convirtiéndose en el nuevo Capitán América y líder de los Vengadores. Según su sinopsis, tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross, Sam se encontrará sumergido en medio de un incidente internacional en el que deberá descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo.

Acompañando a Harrison Ford y a Anthony Mackie, la película reúne a nuevas caras para el UCM como Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Shira Haas y Colby Cruz. Recuperando a otros roles d ella primera Hulk de Edward Norton para la causa; Liv Taylor y Tim Blake Nelson.

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el próximo 14 de febrero.