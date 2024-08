Es la película más aterradora del año: el mejor papel de Nicolas Cage

Fue un referente en los años 90, pero en la primera década del siglo XXI terminó convirtiéndose en un meme. ¿Los motivos? Sus interpretaciones histriónicas y por supuesto, toda una serie de producciones nefastas que terminaron por colocarle el cartel de mal actor. Sin embargo, este fin de semana podemos ver en cines el que para la crítica especializada es el mejor papel de Nicolas Cage. Un giro en su carrera que no es ni fortuito ni esporádico, pues el sobrino de Francis Ford Coppola lleva un tiempo llamando a la puerta de proyectos especiales, dejándonos grandes interpretaciones que le han devuelto cierta autoridad en la profesión.

El proyecto en cuestión es Longlegs, un thriller oscuro que se ha estrenado este fin de semana en España. Producida por el sello independiente Neon, el filme ha ido ganando adeptos a través de una campaña de marketing muy creativa y con unos carteles promocionales y tráilers inmejorables. Desde luego, uno de los aspectos clave de ese recorrido hasta las salas ha sido la participación del propio ganador del Oscar. Pues el mejor papel de Cage se ha mantenido en secreto para que el impacto de su aspecto y el misterio en torno a su personaje, sea todavía mayor. De hecho, una de las acciones publicitarias consistió en mostrar la reacción y el nivel de pulsaciones de la protagonista Maika Monroe en la secuencia donde vio por primera vez al actor encarnando al enigmático psicópata. Longlegs, cuenta con la producción también del propio actor de Corazón salvaje y la dirección de Oz Perkins, hijo del actor Anthony Perkins, quien fue Norman Bates en Psicosis. Pero…¿de qué trata Longlegs?

‘Longlegs’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Longlegs es la siguiente: «A Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro crimen».

La crítica, además de confirmar que este podría ser el mejor papel de Nicolas Cage, se ha entregado a la atmósfera oscura creada por Perkins. Especializado en el género del horror, el cineasta ha creado una atmósfera oscura e inquietante que ha dejado a los espectadores estadounidenses conteniendo la respiración. Muchos la han catalogado como la mejor historia de terror del 2024 y eso, son palabras mayores en un año donde el género ha despuntado gracias a títulos como La primera profecía, De naturaleza violenta o Descansa en paz. Aparte de contar con Cage y Monroe, Longlegs tiene en su reparto a Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby y Vanessa Walsh.

Monroe es otro perfil de actriz que ha ido ganando popularidad con los años, siempre de la mano del cine independiente. Prácticamente debutó de la mano de Sofía Coppola en The bling Ring, aunque el personaje que realmente la hizo conocida fue Jay de It Follows. Desde entonces, esta estadounidense se ha perfilado como una fantástica Scream Queen que en 2025, estrenará la secuela de It Follows, llamada They Follow.

El mejor papel de Nicolas Cage

Como ya hemos señalado, Longlegs no es el mejor papel de Nicolas Cage por casualidad. Su trayectoria lleva en alza desde que en 2021 protagonizó la genial Pig. No sin dejar su lado más bizarro con propuestas como El insoportable peso de un talento descomunal. Una fama que le ha llevado al punto de realizar un cameo en The Flash como el hombre de acero y con la que ha asumido el rol de Drácula en Renfield. Pero sin duda, una de las mejores películas del 2023 que confirmaron su vuelta a la excelencia interpretativa fue Dream Scenario de A24. Fruto de ese esfuerzo y buenas elecciones, el 2025 de Cage tiene por el momento dos grandes proyectos. Por un lado The Carpenter’s Son, una historia en la que interpretará al padre putativo del pequeño Jesús, el cual no es tan bueno como cuenta la historia. Por otro, el actor recuperará también su papel de Spider-Man Noir en una serie homónima live action para Prime Video.

Longlegs está disponible en cines desde el pasado viernes. En estados Unidos lleva casi un mes en cartelera, siendo un fenómeno de éxito para la taquilla. Con poco más de una hora y media de duración, el filme es la opción perfecta para una tarde de cine de terror. Se desconoce cuándo llegará al streaming.