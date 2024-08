La última genialidad en la campaña de marketing de ‘Longlegs’ consiste en regalar entradas

La falta de asistencia a las salas ha llevado a que las productoras y distribuidoras tengan que «estrujarse el coco» para conseguir atraer al público. Ahora, el éxito de Del revés 2 o Deadpool y Lobezno parece evidente, pero hace algunas semanas tanto El especialista como Furiosa fueron fracasos sorprendentes para la taquilla. Una capacidad creativa que tiene que serlo todavía más en aquellos productos fílmicos que no pueden contar con despliegues multimillonarios para su promociones. El último caso de éxito en este sentido ha sido el de Longlegs, el thriller que se ha estrenado este fin de semana y que lleva meses cultivando el interés de los cinéfilos a través de un increíble material promocional.

Dirigida por Oz Perkins, esta especie de cruce entre el Silencio de los corderos y Seven no ha necesitado mucha ayuda para conformarse como un éxito en el box office estadounidense. Con tan sólo 10 millones de dólares de presupuesto, el proyecto firmado por el sello independiente Neon ha conseguido recaudar casi 67 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, aterrizando ahora en Europa con el objetivo de aumentar más si cabe ese fantástico desempeño económico, precedido de toda una serie de acciones publicitarias con bajo coste, pero gran impacto en los medios. Primero, la compañía publicó uno de los criptogramas del asesino en los periódicos para más recientemente, grabar las pulsaciones de la actriz protagonista el primer día en el que coincidió en escena con el asesino interpretado por Nicolas Cage. Esto sumado a unos carteles espectaculares y a unos atractivos tráilers, deberían ser suficientes. No contentos con ello, la compañía se ha asociado con Atom Tickets para ofrecer entradas gratuitas a todo aquel que cumpla años en un día 14, independientemente del mes en cuestión. Una oferta que únicamente llegará a los Estados Unidos y claro, en algunos cines seleccionados.

¿Por qué regalan entradas?

Quien haya podido ver ya la película, sabrá que ese numero supone un número muy especial que relaciona a las víctimas con el asesino que persigue la protagonista de la historia. En Estados Unidos, para conseguir entrar en esa promoción, los espectadores que cumplan años en dicho número tendrán que registrarse y verificar su fecha de nacimiento, pudiendo obtener una entrada gratis por cliente hasta agotar las existencias y durante un tiempo limitado que concluye el 4 de agosto. Pero ¿resulta ser una buena idea comercial regalar algo?

Longlegs ha sido uno de los mayores éxitos taquilleros de la historia de Neon, únicamente superada por Parásitos en Estados Unidos, pero esta estrategia tiene como objetivo que la gente vuelva a los cines y que aquellos rezagados no tengan ninguna excusa para vivir la experiencia de la que a todas luces, promete ser la gran película de terror del 2024. No es, por otra parte, la primera vez en la que sello adopta este tipo de jugadas promocionales para despertar el interés sobre una de sus historias. A principios de año, Neon ya realizó un experimento similar al ofrecer grandes descuentos para Immaculate. La cinta de terror protagonizada por Sidney Sweeney tuvo un precio de 6,66 dólares, para «jugar» con el número del diablo. Un modus operandi que resulto ser un éxito como confirmó la directora de distribución Elissa Federoff, quien contaba en la pasada CinemaCon que con Immaculate, el distribuidor ganó casi tanto dinero como en un día normal, pero que el doble de gente compró las entradas.

¿De qué trata ‘Longlegs’?

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: «A Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato».

La protagonista de Longlegs es Maika Monroe, una actriz que conocemos desde hace bastantes años gracias precisamente, al cine independiente. Se puso a las órdenes de Sofia Coppola en The Bling Ring (2013). Eso sí, el gran salto interpretativo llegaría de dos grandes títulos estrenados al siguiente año; The Guest e It Follows.Tras ofrecernos el papel de la agente Harker, Monroe recuperará su personaje en The Follow, continuación directa de It Follows que ya prepara el cineasta David Robert Mitchell. Aparte de Monroe y Cage, Loglegs couenta en su reparto con Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby y Vanessa Walsh, entre otros. El próximo año, Perkins estrenará la adaptación de Stephen King, The Monkey y otro thriller de asesinos en serie llamado Keeper.