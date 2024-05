Está en Filmin y es la película española de terror que ha sorprendido a Stephen King

En el mundo del celuloide, como ocurre en la literatura o en diversas artes, predomina la figura de la crítica como un canal que sirve para recomendar a los espectadores ciertos contenidos. Hace años esto se mostraba únicamente a través de los medios, pero con la llegada de internet y las redes sociales todo el mundo analizar explicar su punto de vista sobre un filme o una serie. Eso sí, todavía quedan líderes de opinión a los que se les atiende especialmente cuando realizan alguna recomendación. El ejemplo perfecto de esta imagen es la del escritor Stephen King. El autor de ‘It’, ‘El resplandor’ o ‘Carrie’ es una auténtica eminencia en lo que se refiere al horror. Ya que, aparte de ser con diferencia el novelista más adaptado al séptimo arte y a la pequeña pantalla, también es una de las mentes más prolíficas de su profesión: A sus 76 años ha publicado 65 novelas. Una trayectoria que lo convierte en un gran preescriptor del género, recomendando habitualmente aquellos filmes y series que le apasionan. La última de ellas ha sido una película española de terror que ya está disponible para ver en el streaming.

King siempre se ha posicionado como un gran cinéfilo y por ello, habitualmente lleva al día los últimos fenómenos virales de las plataformas como los grandes estrenos del celuloide. Unos gustos e influencias que ocuparían una larga lista sin fin. Desde Última noche en el Soho, hasta Mi reno de peluche, la última serie de moda en Netflix. No obstante en este caso, el último descubrimiento del escritor es un filme patrio del 2022: La mesita del comedor.

No es la primera vez que Stephen King se deshace en elogios hacia una producción española. Haca ya algunos años, se declaró fan absoluto de los Dalís de La casa de papel. Aunque lo de La mesita del comedor es algo bastante inesperado, teniendo en cuenta que a diferencia de la historia de Álex Pina, La mesita del comedor no ha sido un fenómeno viral en todo el mundo. Independientemente de su fama, King escribía lo siguiente en su tuit de recomendación:

There's a Spanish movie called THE COFFEE TABLE on Amazon Prime and Apple+. My guess is you have never, not once in your whole life, seen a movie as black as this one. It's horrible and also horribly funny. Think the Coen Brothers' darkest dream.

