Stephen King es un auténtico referente en lo que a cuestiones de terror se refiere. Quizás no existe un escritor más prolífico del género, del mismo modo que tampoco existe otro autor del que el cine haya bebido más. El resplandor, Cadena perpetua, It, Cuenta conmigo o Misery, son tan sólo, algunas de las obras más exitosas que se han llevado al cine. Por eso, cada vez que se presenta un nuevo fenómeno del cine de terror o alguna nueva serie viral, King da su opinión vía redes sociales y el público, mientras el público atiende a sus reflexiones como un mantra a seguir. Esta vez le ha tocado el turno a Última noche en el Soho, la película de Anya Taylor-Joy que dirige el polifacético Edward Wright.

I got an advance look at LAST NIGHT IN SOHO, and plan to see it again when it opens on Friday. I hardly ever re-watch–there's so many good things out there–but this one is special. Time travel with a twist. — Stephen King (@StephenKing) October 25, 2021

El escritor escribía la siguiente breve reseña en su cuenta de Twitter: “He tenido la oportunidad de ver Última noche en el Soho en un pase avanzado, y pienso volver a verla cuando se estrene este viernes (29 de octubre) en cines. Rara vez vuelvo a repetir-hay tantas cosas buenas por ver- pero esta es especial. Viajes en el tiempo con giro inesperado”.

I would not have conceived Last Night In Soho without this man’s writing, so this beautiful comment has made my year. And to get repeat business too? I am truly humbled. https://t.co/3ZLsFACYUA — edgarwright (@edgarwright) October 25, 2021

La opinión de Stephen King, no pasaba desapercibida por el director Edward Wright que honrado, cito el tweet de King: “No habría concebido Última noche en el Soho sin la escritura de este hombre, por lo que este hermoso comentario ha hecho mi año. ¿Y hacer negocios repetidos también? Realmente me siento honrado”. Parece que Whright no tiene un único amigo y maestro en Tarantino, quien le sugirió el título de la cinta, sino que el rey del terror valida su cine.

Edward Wright mantiene una variada carrera como director, dominando géneros tan variopintos como la adaptación del cómic Scott Pilgrim vs el mundo, la comedia de Zombis Party y Bienvenidos al fin del mundo o la acción desenfadada de Baby Driver. En todas ellas la música es un factor relevante que de una forma u otra, tiene una presencia narrativa en la trama. Last night in Soho no será para menos, como pudimos ver en esa maravillosa canción cantada por Anya Taylor-Joy en el tráiler. Se estrenará en nuestros cines el 19 de noviembre.