Anya Taylor-Joy ya prepara su personaje de Furiosa antes de que el rodaje comience el próximo año. La historia es una precuela que sucede muchos años antes que Mad Max: Fury Road y por tanto, el personaje no puede ser interpretado de nuevo por Charlize Theron. Ya promocionando Last night in Soho, la actriz calificó al director de Mad Max de “increíblemente generoso y apasionado” y no puede esperar a comenzar a trabajar en profundidad con él.

“Ya me encanta trabajar con él. Es el mejor” señalaba la actriz de Gambito de dama. Taylor-Joy debe asumir que seguramente Furiosa sea uno de los papeles más complicados de su carrera: “Creo que mi preparación consiste en volverme lo suficientemente fuerte como para poder llevar esta película. Eso es lo que es. Es fuerza emocional, es fuerza física, es fuerza mental. No puedo esperar. Estoy tan emocionada. No sería Mad Max si no hubiera vínculos de algún tipo”.

La razón de que obtuviese el papel hay que dársela a su última producción, Last night in Soho. Es la cinta en la que Miller la vio y quedó impresionado, según dijo en una entrevista para la revista Empire: “Sabía de Anya, pero nunca la había visto en una película hasta que la vi en Soho”. El director comenzó a interesarle el trabajo de la intérprete de ascendencia argentina. El director de Last night in Soho, Edgar Wright le dijo que era “fantástico trabajar con ella”, detalle que tomo muy en cuenta Miller para su decisión.

El casting fue vía telemática debido a la pandemia y mirando a cámara, Anya Taylor-Joy tuvo que recitar el discurso de “Estoy loca como el infierno” de la película Network de Sidney Lumet. La intérprete lo clavó y Miller sólo le dio un par de anotaciones que cumplió a las mil maravillas, el estudio estuvo conforme y el resto ya es historia.

La californiana se encuentra ahora mismo rodando el doblaje de la princesa Peach en la película de Mario Bros y la comedia de terror The Menu. Tanto su cinta dirigida por Robert Eggers, The Northman como el proyector sin título de David O. Russell se encuentran en postproducción, estrenándose en algún punto del 2022.