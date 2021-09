Last Night in Soho, película que en nuestro país se ha traducido literalmente para su distribución (Última noche en el Soho) es la propuesta con la que Edgar Wright intentará inquietarnos homenajeado el terror giallo. La cinta ya ha sido proyectada con opiniones desiguales en El Festival de Cine de Venecia y en el de Toronto, narrando la historia de una joven estudiante de moda que se ve transportada por la noche a la Londres de 1960. Una historia original escrita por el propio Wright, pero que tiene algo “robado” de otro director, Quentin Tarantino.

Para entender cómo influyó el realizador de Reservoir Dogs en la última película de Wrigth hay que remontarse a la cuarentena mundial que hubo debido a la pandemia (juntos participaron por ejemplo en el club de cine creado para la ocasión). Ambos directores son amigos desde hace mucho tiempo y el propio Wright confesó a Total Film que el título “Last Night in Soho” fue una idea que surgió tras una conversación con Quentin.

Wrigth contó que hablaban de Death Proof cuando Tarantino nombró por primera vez el nombre que ocuparía el título de su última película: “En Death Proof, Quentin usa una canción de Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick &, Tich, Hold Tight. Estaba hablando con él sobre esa canción y esa banda y me dijo ´ ¿Alguna vez escuchaste Last Night in Soho? Es un título para una película que jamás se ha hecho.

El nombre original que Wright pensó fue Red Light Area, pero fue descartado debido a la existencia de la película Red lights protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por el español Rodrigo Cortés. Después pensó en “La noche tiene mil ojos”, sin embargo tras buscar en la plataforma IMDB, se dio cuenta de que ya existía una cinta con ese título

Entonces el cineasta recordó su conversación con Tarantino y pensó que “Last night in Soho” era genial y como su amigo estaba muy ocupado con Érase en Hollywood no le preguntó. Más tarde se encontraron y lejos de molestarse, el director y también guionista le dijo “Solo tú podrías hacer esa película” y luego, le contó que en realidad fue la directora Allison Anders a la que se le ocurrió el nombre por primera vez, algo que Wright agradece a ambos en los créditos de la película que se estrenará en nuestro país el 5 de noviembre.