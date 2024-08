Nicolas Cage sigue de rigurosa moda: será John Madden en el nuevo biopic de David O. Russell

El resurgir de Nicolas Cage como actor está siendo cocinado a fuego lento, pero definitivamente vuelve a ser un intérprete de rigurosa moda en la escena cinematográfica. Algo completamente meritorio teniendo en cuenta las malas decisiones que el ganador del Oscar había tomado para su carrera desde el comienzo de la primera mitad del siglo XXI. Cage no paró de trabajar y sin embargo, su figura como estrella comenzaba a fundirse con producciones que directamente iban al mercado doméstico. Por suerte para sus fans y por supuesto para él, un buen ritmo de papeles y grandes producciones de la talla de Pig, El insoportable peso de un talento descomunal, Dream Scenario o la reciente Longlegs, le ha devuelto ese estatus de otrora estrella. Condición confirmada por su nuevo papel: ser el icono del fútbol americano John Madden en una película dirigida por David O. Russell.

Desde luego, quien haya podido ver el último thriller sobrenatural de Oz Perkins sabe a la perfección que el maquillaje le sienta especialmente bien a la particular interpretación histriónica del actor de Leaving Las Vegas. Si ya de por sí los papeles biográficos son seguidos con esmero por los académicos y la industria en general, la participación de un cineasta con experiencia en la alfombra roja como David O. Russell hacen prever una suerte de título muy a tener en cuenta para 2025. Según informan los diferentes medios estadounidenses, la cinta estaría producida por Amazon MGM Studios en su apuesta definitiva por llevar el sello a lo más alto de la gran pantalla. Y es que aunque el sobrino de Francis Ford Coppola vuelve a ser una figura en el candelero, ninguna de sus anteriores y meritorias incursiones en el cine independiente disponen de la relevancia comercial de un largometraje producido por una major con el director de El lado bueno de las cosas y La gran estafa americana tras las cámaras.

¿Quién es John Madden?

En teoría, Cage daría vida a John Madden durante su mandato como entrenador de los Oakland Raiders en los años 70, partiendo de un guion biográfico escrito por el propio Russell. Por el momento, no se han revelado detalles más específicos de la trama y no está claro hasta que punto se adentrará en su historia de vida la película o si por ejemplo, indagará en su posterior faceta como locutor o si también. Profundizará en su faceta en la franquicia de videojuegos de Electronic Arts, incluso después de su muerte en 2021. De hecho, la compañía sacará el ‘Madden 25’ al mercado en las próximas horas. El director anunció así la participación de Cage en la película a través de un comunicado:

«Nicolas Cage, uno de nuestros mejores y más originales actores, representará lo mejor del espíritu estadounidense de originalidad, diversión y determinación en el que todo es posible como la querida leyenda nacional John Madden. Junto con el estilo feroz, la concentración y el individualismo inspirado de Al Davis, dueño de los Oakland Raiders, la película tratará sobre la alegría, la humanidad y el genio que fue John Madden en un mundo increíblemente inventivo y genial de la década de 1970».

En cuanto a la línea de producción ejecutiva, Todd Black está al frente, al igual que Jason Blumenthal, Steve Tisch y Jonathan Shukat de Escape Artis, junto a David O. Russell y Matthew Budman. David Bloomfield de Escape Artist será otro de los productores ejecutivos. Por el momento, todavía no se han confirmado más intérpretes en el elenco. O.Russel no está en el menor momento de su carrera, pues no firma un éxito de crítica y taquilla desde hace más de una década, cuando estrenó La gran estafa americana. Después de esa comedia negra ambientada en los 70 con un reparto espectacular, el cineasta estadounidense ha estrenado Un accidente llamado amor, Joy o Ámsterdam, siendo todas ellas absolutos fracasos para la taquilla. Una ristra de historias fallidas que han llevado a que el director necesite más la presencia de Cage, que el propio Cage protagonizar un relato comandado por Russell.

No es lo único de Cage con Amazon MGM

Además de esta propuesta biográfica en la que (no con pocas prótesis y peluquería), asumirá el rol de John Madden, Cage también tiene abierto otro gran proyecto en las arcas de Amazon MGM: ser una versión detectivesca de Spider-Man en la serie Noir. En una serie live action, el actor pondrá rostro y cuerpo al superhéroe al que ya ofreció su voz en la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo. No contento con tener en 2025 dicho papel, Cage encabezará además el reparto de The Carpenter’s Son, donde interpretará a una versión oscura del padre putativo del hijo de Dios, acompañado en el elenco por Noah Jupe y la cantante FKA Twigs.