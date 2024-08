La ambición de Prime Video para 2027: estrenar hasta 16 películas originales en los cines

Más allá de la batalla por el cambio de paradigma en el consumo audiovisual, los exhibidores y los servicios de streaming mantienen cierta convivencia. Las plataformas desean el prestigió que aportan las salas y el acceso a los grandes premios del circuito, mientras que las compañías ven en las marcas de vídeo bajo demanda un apoyo financiero secundario y al mismo tiempo, una segunda oportunidad de brillas ante la audiencia. Eso sí, algunas de estas aplicaciones de retransmisión tienen mas reticencias frente a los patios de butacas que otras. Por ejemplo, no son pocas las ocasiones en las que Netflix ha despreciado la experiencia en cines. En cambio, otras marcas como Prime Video le han dado una gran prioridad a este término desde que adquirieron la MGM (Metro Goldwyn Mayer). De esta forma, su gran objetivo a largo plazo no es otro que el de tener una buena cantidad de estrenos originales anuales en la gran pantalla.

La noticia de estas supuestas intenciones contrasta bastante con lo vivido este año con el remake de Road House, donde el director Doug Liman se quejó abiertamente de que la cinta protagonizada por Jake Gyllenhaal no pasase por los cines. La cinta recibió un polémico estreno, pero brilló en visualizaciones dentro del catálogo de la compañía, confirmando meritoriamente una secuela para 2026. No obstante, esta puede ser sólo la excepción que confirma la regla, ya que según varios informes estadounidenses Amazon en su asociación con MGM quieren aumentar hasta en 16 los estrenos en salas por año para 2027. Cifras que suponen un golpe de autoridad y de compromiso con la experiencia cinematográfica, pues esos números suponen más del doble de lo que ambas compañías han tenido programado para este 2024, con seis largometrajes pasando por la cartelera, teniendo algunos un gran éxito en nuestro país, como la española Pájaros.

Prime Video y su colección de títulos

Los hipotéticos 16 títulos, no incluyen ninguna película que Amazon lanzase fuera de los Estados Unidos, las películas que podrían adquirir de otros estudios o incluso, las películas que pretende lanzar directamente en el streaming de Prime Video. El cambio de rumbo implica, además de una apuesta por el desempeño en cines, un aumento significativo en la producción, a pesar de que desconocemos si estos estrenos serán grandes superproducciones o en su mayoría, filmes de coste medio, pero de gran reclamo comercial. La gran cantidad que la empresa creada por Jeff Bezos se ha propuesto alcanzar la elevaría al nivel de las principales major. Equiparándose así a sellos como Universal Pictures o su principal rival a batir en el terreno del vídeo bajo demanda: «la gran N roja» liderada por Ted Sarandos y Dan Lin.

Esta idea de incursión fílmica prevista a tres años vista se adhiere en realidad a otras noticias que se han ido dando a lo largo del año. Por ejemplo, la del acuerdo de varios proyectos futuros con el actor Ryan Gosling y su productora. El jefe de Prime Video, Mike Hopkins, ya aseguró en sus declaraciones que la compañía esperaba algo más que un simple beneficio para los suscriptores de Amazon Prime.

«No queremos tener un Saltburn y luego nada más para esa audiencia durante seis meses», le dijo Hopkins a Reuters, el artículo del medio donde originalmente se publicó la información. Unos objetivos de expansión que han sido bien claros en la incursión de la compañía en los deportes en vivo dentro del continente americano, fruto de su acuerdo con Thursday Night Football. Complementariamente, la plataforma también ha incluido este 2024 su plan con incursiones publicitarias, con lo que han podido obtener un mayor control sobre el gasto del servicio.

Unas lentas ambiciones para el cine

Aunque hoy la apuesta por el séptimo arte es clara, sus ambiciones en las salas no han sido tan elocuentes en los últimos años. En 2022 hubo ciertos informes que explicaban que tras la adquisición de la MGM y haber fichado a la ex directora de cine de Warner, Courtenay Valenti, Amazon tenía intención de gastar 1000 millones de dólares para aumentar su presencia en las salas de cine. Una de esas primeras pruebas fue Air, el biopic deportivo dirigido y protagonizado por Ben Affleck. Esa estrategia de adquirir películas protagonizadas por estrellas y darles un impulso de marketing antes de colocarlas en los catálogos, es una tendencia que lleva bastante tiempo utilizando Netflix. Entre los estrenos que podrán verse antes de terminar el 2024, encontramos el debut en la dirección de Zöe Kravitz, Parpadea dos veces o Red One. Habrá que esperar hasta 2026 para encontrar producciones tan ambiciosas como Project Hail Mary, las adaptación de la valorada novela de ciencia ficción de Andy Weir.