‘The White Lotus’: ¿cuándo se estrena la temporada 3 de la serie de Max en España?

Ha sido una larga espera, pero, por fin, los seguidores de The White Lotus tendrán la oportunidad de ver una nueva temporada de su ficción favorita. La aclamada producción de Max aterrizó por primera vez en la plataforma de pago en el año 2021. Pero, poco se podían imaginar sus creadores, por aquel entonces, el fenómeno mundial en el que se convertiría. Una apuesta de lo más acertada que ha arrasado con sus dos primeras temporadas. Pero, ha sido éste gran éxito lo que ha provocado que su equipo se haya tomado un poco más de tiempo para emitir la temporada 3. Eso sí, por fortuna, ya hay fecha oficial de estreno.

Los últimos episodios de The White Lotus fueron lanzado en la plataforma el pasado octubre de 2022. De esta manera, y a través de siete capítulos, los fans tuvieron la oportunidad de ver en pantalla a estrellas de la talla de F. Murray Abraham, Theo James, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander o la actriz Jennifer Coolidge (quién es la única en repetir papel en la ficción). Pues, como los seguidores del formato saben, cada temporada de la serie es completamente autoconclusiva e independiente, por lo que el elenco cambia de manera radical. Una situación que no será menos en la temporada 3.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘The White Lotus’?

Los suscriptores de Max tienen muchas ganas de ver nuevos episodios de The White Lotus y no tienen problemas en dejarlo claro. Por ello, y escuchando sus deseos, la plataforma de pago acaba de confirmar que la serie regresa a principios del 2025. Un anuncio que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por los fans.

De esta manera, los nuevos episodios de la ficción aterrizarán en la plataforma el próximo 16 de febrero. De momento, se desconoce el número de capítulos que darán forma a esta temporada. Pero, con el objetivo de ir haciendo la espera mucho más amena, ya han publicado de forma oficial el tráiler de la temporada 3.

¿De qué trata la nueva temporada?

En esta ocasión, la producción trasladará a sus seguidores hasta un nuevo hotel de la franquicia de resorts de lujo. La primera temporada nos trasladó hasta Hawái, la segunda hasta Sicilia y la tercera hará lo propio con Tailandia. Asimismo, los detalles de los nuevos capítulos son un absoluto misterio. Pero, su creador ha dejado caer que, posiblemente, habrá una nueva muerte.

Se desconoce si el personaje que dirá adiós será un huésped o un trabajador del hotel, pero teniendo claro la serie de la que estamos hablando, no dejará indiferente a nadie. De hecho, Mike White, guionista y director, ha confesado que le encantaría explorar la «muerte en la religión oriental y la espiritualidad».

Por otro lado, la actriz que repetirá en la ficción será Natasha Rothwell, que volverá a interpretar a Belinda, la gerente del spa del hotel hawaiano. Además, ha ella se incorporarán fichajes estrella como el de Carrie Coon, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Michelle Monaghan, Walter Goggins, Parker Posey y Tayme Thapthimthong.