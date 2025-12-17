¿Cuánto debe recaudar ‘Avatar 3’ para ser rentable? Es una de las películas más caras de la historia

Quedan apenas dos días para que Avatar 3 llegue a las salas de cine de todo el mundo. Pero lejos de la expectación generada, existe un escepticismo exacerbado sobre el hipotético éxito financiero por parte de la industria, incluido a su propio director, James Cameron. Duda quizás exagerada si echamos un vistado a la recaudación de las dos anteriores entregas. Entre la primera parte y su secuela, El sentido del agua, la 20th Century Fox concentró en el box office internacional más de 5.000 millones de dólares. Entonces ¿por qué existe este miedo latente en la casa del ratón? Bueno, el motivo principal es el de un preocupante elevado presupuesto que socava en gran medida, la posibilidad de que la saga siga siendo un negocio rentable.

Avatar 3, titulada oficialmente Avatar: Fuego y ceniza, mantiene una partida financiera que se acerca a los 400 millones. Un presupuesto similar al de la secuela y que, por ende, entra de lleno en el top 5 de largometrajes más caros de la historia. La negatividad verbalizada por Cameron ya se vio en su promoción de la segunda parte, donde aseguró que para no perder dinero, El sentido del agua debía entrar en el ranking de títulos que más dinero habían aunado en la taquilla. Dicho y hecho. La anterior cinta consiguió recaudar 2.300 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera producción más taquillera de todos los tiempos.

Con dichos antecedentes, cabría esperar que Avatar 3 replicase la fórmula y volviese a funcionar como activo seguro para la cartelera. No obstante, desde el estudio y el equipo artístico ya especulan con un final prematuro que termine con esta entrega o con una cuarta película que necesita abaratar lo costes de producción en torno a la creación artística y técnica del universo de Pandora.

‘Avatar 3’: ¿un final anticipado para la saga?

A los 400 millones se le deben sumar, por supuesto, otros 150 millones de carga publicitaria, promoción y marketing. Pero si quiere ser un producto económico fructuoso para Disney, Avatar: Fuego y ceniza deberá recaudar más del doble de esa partida. Es decir, el punto de equilibrio para obtener beneficios ronda los 1.100 millones de dólares. Eso sí, a esto se le deberá sumar el impacto posterior en el mercado de alquiler o compra y después, en las visualizaciones dentro de Disney Plus y su gestión de anuncios dentro de la aplicación.

La franquicia lo ha logrado con anterioridad, pero el mal augurio de sus propios participantes, las críticas mixtas y el descenso paulatino de la asistencia a los cines llevan a pensar que este fin de etapa para la propiedad intelectual podría quedarse en los 800/900 millones finales.

El mayor mal de Hollywood

Para saber si la tercera parte es un triunfo o un fracaso, sólo tendremos que esperar a los primeros resultados recogidos en el primer fin de semana de su estreno, programado para este viernes 19 de diciembre. Cifras que determinarán en un alto porcentaje, si el periplo azulado del director canadiense continúa viento en popa o si en cambio, desde la major deben replantear su plan a largo plazo con la IP.

Independientemente del resultado final, Avatar: Fuego y ceniza representa a la perfección una de las grandes problemáticas del Hollywood actual. La gente acude menos a los cines y los presupuestos para crear películas, no paran de crecer.