Media España estalla por la decisión de quitarle un 13% de pensión a una jubilada por una enfermedad: «Después de 40 años cotizando me penalizan»

Los españoles con largas carreras de cotización superiores a 40 años siguen en la lucha para que el Gobierno de Sánchez elimine los coeficientes reductores para los que quieran acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Esta modalidad de jubilación permite a los trabajadores retirarse hasta dos años antes, cumpliendo con una serie de penalizaciones que dependerán de los años cotizados y los meses que se quiera adelantar la retirada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el caso de la jubilada que indigna a España.

El año 2027 llega con un cambio importante en materia de jubilación: a partir del 1 de enero, los trabajadores que no cumplan con un mínimo de 38 años y seis meses de cotización tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse. Esto también repercutirá en las personas que en España se quieran acoger a la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar la retirada hasta dos años antes cumpliendo con una serie de penalizaciones que se aplican sobre el montante de la nómina.

Estas penalizaciones van desde un 2,81% hasta el 21% en función de los años cotizados y los meses que se quiera adelantar la clasificación. Para poder acceder a esta modalidad, habrá que tener un mínimo de 35 años de cotización durante la vida laboral y al menos dos de ellos tendrán que estar comprendidos en los últimos 15 años previos a la solicitud de la pensión, además de tener una edad de dos años menor a la edad ordinaria para acceder a la jubilación.

La pensión de la jubilada que indigna a España

Estas penalizaciones también se aplican a los trabajadores que acumulan carreras largas de cotización de más de 40 años y por ello este grupo de la población sigue en la lucha porque desaparezcan estos coeficientes reductores. Hace unos días la asociación ASJUBI 40 anunció que ya cuentan con 85.000 firmas de apoyo para que el Gobierno acabe con estos injustos recortes para los españoles que más han contribuido a la Seguridad Social durante su trayectoria laboral.

Una de estas personas es Cándida Jiménez, que recientemente contó su historia en un vídeo publicado por esta asociación que vela por los derechos de los españoles con carreras largas de cotización. Esta ciudadana narró que a los 63 años tuvo que jubilarse de forma anticipada debido a una enfermedad que le impedía continuar con su actividad laboral y ha sufrido un recorte del 13% en su pensión… después de tener más de 40 años cotizados.

«Me han penalizado con un 13% menos de por vida», denunció esta ciudadana que pide al gobierno que acabe con los coeficientes reductores para los trabajadores con más de 40 años cotizados que se jubilen de forma anticipada. «Si existe esa vía rápida para lo social, nuestra solución tiene que estar ahí», cuenta esta jubilada que deja claro que: «Si el Gobierno puede actuar de oficio para proteger los derechos sociales, exigimos que actúe ahora con ASJUBI 40. Ya no necesitan testar la opinión del Congreso».

«Somos ciudadanos con derechos que el propio Gobierno ya reconoce como asignatura pendiente», avisa sobre una de las grandes injusticias que se cometen hoy en día con los ciudadanos que más han contribuido durante su vida laboral a la Seguridad Social y muchos se ven obligados a jubilarse de forma anticipada por motivos de salud.