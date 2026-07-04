El Gobierno confirma el cambio en la edad de jubilación en España: a partir de 2027 tendrás que cotizar 38 años y 6 meses para jubilarte a los 65 años

La jubilación en España lleva años cambiando, aunque muchas veces no es que se haya notado de golpe, ya que se ha tratado de ajustes que se han ido introduciendo poco a poco y que, cuando han llegado, han acabado por afectar directamente a quienes están cerca de retirarse. Pero además en las últimas semanas se ha vuelto a hablar de ello porque ya hay fechas claras para uno de esos cambios que estaban previstos y que no siempre se tienen en cuenta hasta que están encima.

El punto que más dudas está generando tiene que ver con la posibilidad de jubilarse a los 65 años sin perder dinero en la pensión. Sigue siendo posible, pero cada vez exige más. En 2026 ya hace falta haber cotizado bastante tiempo, y a partir de 2027 ese requisito vuelve a subir. No es un salto grande en números, pero sí suficiente como para que haya gente que no se vaya a jubilar cuando esperaba. A esto se suma ese otro elemento que ya estaba en marcha y es el retraso progresivo de la edad de jubilación. No es algo nuevo ni improvisado, sino parte de un calendario que se viene aplicando como decimos desde hace años con el fin de lograr que la gente se retire más tarde entre otras cosas, debido a que la esperanza de vida es cada vez mayor.

El Gobierno confirma el cambio en la edad de jubilación en España

A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación quedará fijada en los 67 años. Ese será el punto general para acceder a la pensión completa, salvo en casos concretos. Es el final de un proceso que ha ido alargando poco a poco la edad desde cifras más bajas que eran habituales hace años.

Ahora bien, eso no significa que todo el mundo tenga que esperar necesariamente hasta esa edad. Existe una vía para seguir jubilándose a los 65 años, pero no está al alcance de todos. Depende de los años que se hayan cotizado a lo largo de la vida laboral. Ahí es donde entra el cambio más inmediato. Si en 2026 se exigen 38 años y 3 meses cotizados, en 2027 la cifra sube a 38 años y 6 meses. Es una diferencia pequeña sobre el papel, pero en la práctica marca un corte claro entre quienes pueden acogerse a esa opción y quienes no.

Más años cotizados, más margen para jubilarse antes

El sistema sigue funcionando con esa doble referencia: por un lado, la edad general de 67 años y, por otro, la posibilidad de retirarse antes si se acredita una carrera larga de cotización. No es algo nuevo, pero cada vez se endurece un poco más, lo que obliga a muchos trabajadores a mirar con más detalle su historial laboral. De este modo, no basta con tener una trayectoria estable, sino que hay que cumplir con ese mínimo exacto así que quedarse a unos meses puede suponer retrasar la jubilación o asumir recortes en la pensión. En la práctica, lo que se está buscando es alargar la vida laboral en la medida de lo posible. No de forma obligatoria para todos, pero sí mediante condiciones que empujan en esa dirección.

Jubilarse antes sigue siendo posible, pero con recortes

La jubilación anticipada no desaparece, pero tampoco es igual que hace años. Quien decida retirarse antes de la edad que le corresponde tiene que asumir una reducción en la pensión. Y no siempre es pequeña si bien los recortes dependen de varios factores, como el tiempo que se adelante la jubilación o los años cotizados, pero pueden llegar a ser importantes. En algunos casos superan el 20%, lo que hace que muchos prefieran aguantar un poco más antes de dar el paso. Aun así, hay excepciones. Algunos colectivos, como trabajadores de profesiones especialmente exigentes o de riesgo, tienen condiciones distintas, y también ocurre con ciertos funcionarios, que mantienen reglas propias dentro del sistema.

Cada vez más pensionistas y más presión sobre el sistema

Detrás de todos estos cambios hay una realidad que se repite: cada vez hay más personas cobrando una pensión y durante más tiempo. La población envejece y la esperanza de vida sigue aumentando, lo que tiene un impacto directo en el gasto. Además, en los próximos años se va a notar especialmente la jubilación de la generación del baby boom, mucho más numerosa que las posteriores. Eso implica que el sistema tendrá que hacer frente a un volumen mayor de prestaciones.

A esto se suma que las pensiones se revalorizan con el IPC, lo que protege el poder adquisitivo, pero también incrementa el coste global. Con ese contexto, las reformas buscan mantener el equilibrio sin reducir las prestaciones.

Compatibilizar trabajo y pensión gana peso

En paralelo, se está reforzando otra idea que cada vez aparece más: no dejar de trabajar de golpe. La llamada jubilación activa permite seguir en activo mientras se cobra una parte de la pensión. No es algo que todo el mundo quiera o pueda hacer, pero sí abre una vía distinta si bien se puede reducir la jornada, mantener cierta actividad y, al mismo tiempo, seguir sumando años de cotización. Es un modelo que ya funciona en otros países y que en España se está impulsando poco a poco.