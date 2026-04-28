¿Cómo se escribe en español, ‘resilencia’ o ‘resiliencia’? El veredicto de la RAE lo deja claro

De vez en cuando la Real Academia Española (RAE) toma decisiones polémicas pero, por norma general, siempre nos ayuda a resolver las dudas más difíciles del español. Por ejemplo, conocer si debemos escribir resiliencia o resilencia.

Lo cierto es que cada vez es más común pronunciarlo de la segunda forma, pero eso no significa que sea correcto. Además, es una palabra que hemos adaptado del inglés, pese a que tiene su origen en el latín y cada vez está más de moda.

¿Pero cómo hay que escribirlo? La RAE ha aclarado que la única forma correcta en castellano es resiliencia y la Fundéu lo ha ratificado. De hecho, es de la única manera que aparece en el Diccionario de la lengua española (DLE).

La RAE aclara si se escribe ‘resiliencia’ o ‘resilencia’ en español

La duda aparece de forma directa en el apartado de consultas lingüísticas de la RAE. Y la academia ha dejado claro que la forma correcta es resiliencia, procedente del inglés resilience, y este, a su vez, del latín resiliens, -entis.

Es decir, lo importante está en esa i que aparece después de la ele. No es un matiz menor ni una variante secundaria, sino la grafía que la Academia considera correcta en español.

Por tanto, escribir resilencia supone apartarse de la forma recogida oficialmente. De hecho, la propia entrada del Diccionario de la lengua española (DLE) confirma ese criterio.

Allí aparece resiliencia como lema válido y no se registra resilencia como alternativa. Esa es, en la práctica, la prueba más clara de cuál es la forma que debe usarse.

Por qué tanta gente se equivoca y escribe ‘resilencia’ en español si es incorrecto

Aunque es un error, es fácil entender por qué tanta gente se equivoca. A simple vista, resilencia suena verosímil para muchos hablantes, sobre todo porque en español existen bastantes sustantivos terminados en -encia.

Eso hace que la forma incorrecta resulte familiar y termine colándose en textos, titulares y mensajes cotidianos. Sin embargo, todos los organismos coinciden en que es un error.

Por ejemplo, la Fundéu ha insistido en que la grafía adecuada es resiliencia. Además, explica que esa forma encaja mejor con la etimología del término, ya que procede del inglés resilience.

La Fundéu también ha hecho otro apunte importante. El error es el mismo con el adjetivo: lo correcto es escribir resiliente y en ningún caso resilente.

Cuál es el significado exacto de la palabra ‘resiliente’, según la RAE

Otra cosa que hay que tener en cuenta es el significado de la palabra resiliencia. Es un término que se ha puesto de moda, ¿pero lo estamos usando correctamente?

El diccionario recoge dos acepciones principales. La primera define resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa.

La segunda se aplica al ámbito físico o técnico y alude a la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido

Es decir, no se trata sólo de una palabra ligada a la psicología o al lenguaje motivacional, sino de un término con uso más amplio.