El nombre del hijo de la gallega Patricia Pardo y Christian Gálvez: cuatro letras, muy poco común y significa «luz»

La elección del nombre de un hijo es una de las primeras decisiones en la que ambos progenitores deben ponerse de acuerdo. Algunos se dejan llevar por las modas del momento, otros eligen mantener tradiciones familiares y también hay quienes optan por poner a sus hijos el nombre de un personaje de películas, series o libros. En el caso de Patricia Pardo, periodista, y su marido Christian Gálvez, presentador, decidieron poner a su hijo el nombre de Luca. La originalidad del nombre no ha dejado a nadie indiferente desde su nacimiento en el año 2023.

El origen

Luca es un nombre de origen italiano que procede del latín y se asocia al significado de luz. Además, mantiene una relación con Lucas, uno de los cuatro evangelistas de la tradición cristiana. Esto ayuda a su difusión masiva en diversos países.

¿Dónde se escucha más este nombre?

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran el auge de este nombre. En España hay 16.743 hombres llamados Luca, con una edad media de 11,4 años, frente a tan sólo 41 mujeres. La presencia notable de este nombre se produce sobre todo en el norte del país, con un importante establecimiento en Galicia, Barcelona y Cantabria. Además, también es frecuente escucharlo en las Islas Canarias, Baleares y Málaga.

¿Qué dicen los informes?

Según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos (2023), elaborado por el Instituto Gallego de Estadística (IGE), dicta que en la comunidad hay 789 hombres llamados Luca, con una edad media de 6,4 años y en el caso de mujeres figuran 9 con este nombre, cuya media de edad es de 10,9 años. En Vigo y en A Coruña se registran los nombres de Luca con mayor presencia.

¿Por qué escogen este nombre?

El éxito del nombre Luca se ve en la creciente preferencia por los nombres cortos y sonoros, una tendencia donde destacan otros nombres también como Leo, Henzo, Gael o Hugo, algunos de los más populares entre los recién nacidos en Galicia. Sin embargo, Patricia Pardo y Christian Gálvez, solían compartir en sus redes sociales desde hace años fotografías en las que escribían habitualmente la frase Luz y Camino. Una frase entre la pareja que se basa totalmente en la simbología de la misma y que cobra sentido al fusionarse para dar nombre a su primer hijo en común.