El socio de gobierno del alcalde socialista de Jaén exige que aclare si hubo reunión con Leire y de qué se habló

La información publicada por OKDIARIO sobre las negociaciones mantenidas entre el alcalde de Jaén, Julio Millán, y Correos para el arrendamiento de un edificio municipal durante la etapa en la que Leire Díez ocupaba responsabilidades directivas en la empresa pública ha abierto una nueva crisis política en el seno del gobierno local.

La polémica ha estallado después de que Jaén Merece Más, socio imprescindible para la estabilidad del Ejecutivo municipal, haya reclamado máxima transparencia, consenso político y participación social antes de avanzar en cualquier proyecto relacionado con el inmueble de Correos.

La formación liderada por María Espejo ha defendido públicamente que cualquier actuación sobre el edificio debe abordarse «desde la máxima prudencia, con absoluta transparencia y con el consenso de todos los grupos políticos y, de manera muy especial, del colectivo vecinal y de comerciantes del centro». Asimismo, ha advertido de que «no es momento de imponer proyectos», reclamando que se hagan públicos los informes técnicos, económicos, patrimoniales y jurídicos relacionados con la operación.

Estas exigencias llegan apenas unas horas después de conocerse que las negociaciones para el posible traslado de dependencias municipales al edificio de Correos se produjeron cuando Leire Díez formaba parte de la dirección de la empresa estatal, una circunstancia que ha despertado interrogantes sobre los contactos mantenidos entre ambas partes y sobre el papel que pudo desempeñar la exmilitante socialista en dichas conversaciones.

Desde distintos ámbitos políticos se reclama ahora conocer si existieron reuniones entre Leire Díez y el alcalde de Jaén, cuándo se produjeron y qué asuntos se abordaron en ellas. La controversia ha adquirido especial relevancia por tratarse de una operación estratégica para el futuro del centro de la ciudad y por el protagonismo que ha cobrado la exdirigente socialista en las últimas semanas.

Jaén Merece Más no rechaza de plano el proyecto, sin embargo, insiste en que cualquier decisión debe sustentarse en información pública, participación ciudadana y acuerdo político suficiente. «Jaén no puede permitirse perder oportunidades, pero tampoco puede permitirse hacer las cosas mal. Si el proyecto de Correos sirve para mejorar los servicios públicos, revitalizar el centro y aprovechar financiación disponible, habrá que estudiarlo con seriedad. Pero si no hay consenso social, político y comercial suficiente, no debe imponerse», ha señalado María Espejo.

Las dudas generadas por las revelaciones sobre las negociaciones con Correos han convertido el futuro del inmueble en un nuevo foco de tensión para el gobierno municipal, que se enfrenta ahora a una creciente presión para aclarar todos los detalles de una operación que amenaza con erosionar la estabilidad política del Ayuntamiento.