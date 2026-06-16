El alcalde de Jaén negoció arrendar un edificio de Correos cuando Leire Díez era directiva del organismo

La decisión del alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, de trasladar la sede del Ayuntamiento al edificio de Correos continúa generando interrogantes políticos, económicos y administrativos. La operación ya fue anunciada por el regidor en mayo de 2022, cuando confirmó haber mantenido contactos con responsables de Correos en relación con este asunto. Ahora, años después, las preguntas están encima de la mesa, puesto que Leire Díez tuvo cargos directivos en dicho organismo público entre noviembre de 2021 y febrero de 2024.

Dicha operación contempla destinar alrededor de seis millones de euros para reformar un inmueble que es propiedad del Estado y, además, asumir un arrendamiento sobre el mismo; es decir, pagar un alquiler al ente público. De esta forma, se liberaría el actual Ayuntamiento para venderlo. Cabe resaltar que toda esta obra, idea de Julio Millán, sería llevada a cabo en un consistorio que acumula una deuda cercana a los 600 millones de euros y figura entre los más endeudados de España.

Esta iniciativa no aparecía en el programa electoral del PSOE para las elecciones municipales de 2019. Tampoco figuraba en el programa socialista de las de 2023. Sin embargo, pocos meses después de que Leire Díez se incorporara al equipo directivo de Correos, el alcalde comenzó a plantear públicamente la posibilidad que nos encauza: trasladar la sede municipal al edificio regentado por el organismo público.

Cabe resaltar que Leire Díez ocupó puestos de responsabilidad en Correos entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, siendo nombrada directora de Relaciones Institucionales en febrero de 2022. Precisamente, durante ese periodo se registraron en distintos puntos de España operaciones muy parecidas a la que se quiere llevar a cabo en Jaén desde hace ya seis años. Fue en mayo de 2022 cuando el propio alcalde reconoció públicamente haber mantenido contactos con responsables de Correos para abordar el futuro de un más que posible cambio de sede del Ayuntamiento.

El precedente de Leire Díez y Sevilla

De hecho, es la propia UCO y la Audiencia Nacional los que han descubierto que Díez manejaba operaciones sobre edificios de Correos a cambio de comisiones por toda España. El caso más sonado fue el de Sevilla, puesto que, según documentos intervenidos sobre una reunión en 2021, tenían en mente transformar la sede central de Correos en Parador Nacional de Turismo. Una operación que recuerda mucho a la que quiere llevar a cabo Julio Millán: invertir seis millones de euros en un edificio de Correos para albergar allí la sede del Ayuntamiento, que pasaría a convertirse en un hotel de lujo, tal y como informó ABC.

Las dudas sobre la conveniencia de esta operación son múltiples, puesto que el Ayuntamiento dispone de más de 3.200 inmuebles de titularidad municipal para poder llevar a cabo este cambio de sede institucional sin tener necesidad alguna de alquilar un edificio estatal y asumir una costosa rehabilitación de una sede que no va a tener carácter municipal.

Además, este inmueble de Correos presenta un importante deterioro y la inversión estimada para adecuarlo como sede administrativa está cifrada en seis millones de euros. A día de hoy, no se conocen tampoco los detalles sobre quién ejecutaría las obras ni bajo qué condiciones se desarrollaría dicha actuación.

Una justificación muy discutible

La justificación de Julio Millán pasa por querer revitalizar el centro de la ciudad gracias a este cambio de sede. Sin embargo, el argumento resulta discutible, puesto que el edificio de Correos y el actual Ayuntamiento se encuentran separados por poco más de 600 metros. Además, la actual sede consistorial dispone de espacio suficiente para albergar a toda la corporación y servicios municipales.

El elemento más controvertido de toda esta operación es el destino previsto para el actual Ayuntamiento. La estrategia planeada por el alcalde pasaba por liberar dicho inmueble para transformarlo en un hotel de lujo. Ante esta posibilidad, el Partido Popular presentó una moción para rechazar dicha idea del regidor, pero Julio Millán dejó abierta la puerta a retomar futuras negociaciones sobre este proyecto.

Fue en diciembre de 2025 cuando el Partido Popular solicitó formalmente la documentación relativa a todo este asunto, que no le fue facilitada. Posteriormente, se reiteró la petición en una segunda ocasión, ya en marzo de 2026. En tan solo tres meses, sí existían dichos documentos, aunque sin posibilidad de obtener una copia ni nada por el estilo, simplemente echándole una visual.

Por todo ello, el portavoz del Partido Popular de Jaén, Agustín González, considera que las coincidencias son demasiado evidentes, al menos, para preguntar por ello. «La operación anunciada por el señor Millán tiene visibles coincidencias temporales, políticas y administrativas con todo lo que se está conociendo en España alrededor de esta presunta trama de corrupción», ha afirmado González.

Cuatro años después de los primeros contactos reconocidos por el alcalde, se sigue sin obtener respuestas sobre cuestiones esenciales: por qué se eligió precisamente un edificio de Correos cuya reforma –a pagar por el consistorio– asciende a seis millones de euros, quién impulsó realmente esta iniciativa, qué informes avalan la operación y por qué se pretende abandonar una sede municipal en propiedad para pasar a ocupar un inmueble estatal por medio de un arrendamiento.