Adiós a los tendederos plegables: la nueva tendencia en 2026 es más cómoda, ordenada y ocupa menos espacio

Durante muchos años, los tendederos plegables han tenido un papel protagonista en los hogares españoles. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas familias se han percatado de que ocupan demasiado espacio y, además, las varillas terminan doblándose con el tiempo, sobre todo cuando se tiende ropa pesada, como jerséis de lana o pantalones vaqueros. En este contexto, los tendederos verticales son la mejor alternativa, ya que permiten aprovechar la altura en lugar de la superficie horizontal. Una solución innovadora que combina practicidad y capacidad; con varios niveles y barras, permiten colgar una gran cantidad de prendas al mismo tiempo para un secado rápido y uniforme.

Una de las principales ventajas que ofrecen es la capacidad de adaptarse a espacios pequeños. Gracias a su diseño plegable, se pueden almacenar fácilmente cuando no se están utilizando, lo cual es un gran punto a favor. Asimismo, algunos modelos cuentan con varios ganchos retráctiles para colgar perchas; colgar la ropa para que se seque en parchas, de la misma manera en que se guarda en el armario, impide que se formen arrugas y preserva la forma original de la prenda, especialmente cuando se trata de camisas y camisetas.

El sustituto de los tendederos plegables en 2026

La capacidad de estos tendederos depende de cada diseño, aunque muchos incorporan varios niveles de barras y accesorios específicos para diferentes tipos de prendas, como camisetas, sábanas, toallas o ropa delicada. Gracias a esta distribución, resultan muy prácticos tanto para el uso diario como para secar grandes cantidades de ropa después de una colada familiar.

Además, algunos modelos incluyen ruedas con sistema de giro que permiten moverlos cómodamente entre distintas estancias o colocarlos en balcones y terrazas cuando las condiciones climáticas lo permiten. Esta característica aporta una mayor versatilidad y comodidad en el uso cotidiano.

Entre sus beneficios más destacados se encuentra la posibilidad de secar una gran cantidad de prendas ocupando muy poco espacio. Mientras que los tendederos convencionales requieren una superficie considerable para desplegarse, los modelos verticales aprovechan mejor la altura disponible, ofreciendo una amplia zona de secado sin ocupar espacio horizontal.

Además, su estructura está pensada para favorecer una mejor ventilación de las prendas durante el proceso de secado. Al distribuir la ropa en distintos niveles, facilita la circulación del aire entre las prendas, lo que ayuda a reducir la humedad acumulada y contribuye a un secado más homogéneo.

Consejos prácticos

Una buena organización antes de empezar a tender permite aprovechar mejor el espacio disponible y mejorar la eficiencia del secado. Lo más recomendable es agrupar la ropa según su tamaño y grosor; las prendas más voluminosas deben situarse en los extremos del tendedero.

Las perchas son las mejores aliadas a la hora de tender camisas y camisetas, que se arrugan y pierden su forma con facilidad. Muchos tendederos verticales cuentan con varios ganchos retráctiles donde colgar las perchas.

Las de madera destacan por su gran resistencia y estabilidad, siendo una opción adecuada para abrigos, chaquetas o trajes. Aunque ocupan algo más de espacio, suelen ser las más duraderas.

Las perchas de terciopelo son una alternativa muy popular gracias a su superficie antideslizante. Son ideales para prendas delicadas o tejidos que tienden a resbalar.

Por su parte, las perchas metálicas son ligeras y ocupan poco espacio. Sin embargo, no siempre son las más recomendables para prendas muy pesadas, ya que pueden deformarse con el tiempo.

Las perchas de plástico continúan siendo una de las opciones más económicas y versátiles. Son ligeras, fáciles de encontrar y permiten clasificar la ropa por colores o categorías.

A esto hay que sumar la importancia de dejar espacio entre las prendas para que el aire circule entre ellas. En el caso de textiles gruesos, es conveniente recolocarlos o girarlos durante el proceso para acelerar el secado.

Finalmente, es fundamental eliminar la mayor cantidad posible de agua antes de tender. Para ello, se recomienda utilizar un programa de centrifugado adecuado en la lavadora y sacudir la ropa al sacarla de la lavadora.

¡No a la humedad!

Según una investigación realizada por el Instituto de Arquitectura Ambiental Mackintosh, en Glasgow (Escocia), secar la ropa dentro de casa puede incrementar significativamente los niveles de humedad en el ambiente. El estudio señala que una colada puede liberar entre 2 y 2,5 litros de vapor de agua al aire, una cantidad que puede resultar problemática, especialmente para personas con afecciones respiratorias como asma, alergias o rinitis.

Este exceso de humedad puede favorecer la aparición de condensación, malos olores e incluso moho en paredes y ventanas si no se controla. Para evitar estos problemas, una opción eficaz es utilizar un deshumidificador, ya que ayuda a reducir la humedad del aire y acelera el proceso de secado. También se puede colocar un recipiente con sal gruesa cerca del tendedero para que absorba parte de la humedad acumulada en el ambiente.