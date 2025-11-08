Adiós a la secadora: el truco que usan en Alemania para secar la ropa más rápido y deberíamos copiar en España

Durante los meses de otoño e invierno, secar la ropa se vuelve una tarea muchísimo más complicada. Las prendas húmedas se amontonan en el tendedero, el aire se vuelve más pesado y, con suerte, la ropa está seca después de dos o tres días. Pero detrás de este problema tan común hay un error que casi todos cometemos: sobrecargar el tendedero. Tratamos de aprovechar al máximo cada centímetro disponible, pero así sólo conseguimos que el aire no circule entre las prendas.

Lo que ocurre cuando colgamos las prendas muy juntas es que el aire no puede fluir, y, en consecuencia, el secado se alarga. Además, aumenta la humedad del ambiente, lo que favorece la proliferación de hongos en las paredes. Afortunadamente, en Alemania conocen un truco para secar la ropa más rápido que funciona a la perfección, y para el cual no necesitamos gastar un solo euro.

El truco definitivo para tender la ropa

En Alemania, donde el frío y la humedad son constantes durante buena parte del año, muchas familias han adoptado un método para que la ropa se seque más rápido sin necesidad de utilizar la secadora. Se basa en tres principios simples:

Separar las prendas dejando espacio suficiente entre cada una.

Aprovechar la ventilación natural o forzar una corriente de aire con un ventilador.

Ubicar el tendedero en el lugar correcto, lejos de fuentes de calor directo y con buena circulación de aire.

La clave está en dejar que el aire fluya libremente. Cuanto más separadas estén las prendas, más rápido se evapora la humedad. Esto se aplica especialmente a los tejidos gruesos, como los pantalones vaqueros o las tallas, que deben tener más espacio entre sí. Mientras, las prendas ligeras, como ropa o interior o camisetas de algodón, se pueden colgar más cerca unas de otras. Este método, además, reduce la humedad ambiental en la vivienda, lo que mejora la sensación térmica y previene problemas de condensación o moho en las paredes.

Dónde colocar el tendedero para un mejor resultado

Otro error frecuente es poner el tendedero junto a un radiador o en el baño. Aunque pueda parecer una buena idea, en realidad son dos de los peores lugares. Por un lado, el calor directo del radiador puede dañar las fibras de los tejidos, especialmente en prendas delicadas o sintéticas. Mientras, en el baño, el problema es la falta de ventilación; el vapor de las ducha y la humedad constante hacen que el aire esté saturado de agua, lo que ralentiza el secado.

El lugar ideal es una habitación bien ventilada. Si no hay opción de abrir ventanas por el frío, un ventilador pequeño o un deshumidificador pueden marcar la diferencia.

La importancia del aire en movimiento

El secado de la ropa no depende sólo de la temperatura, sino también de la circulación del aire. Cuando el aire se mantiene estático, se satura rápidamente de humedad y deja de absorber el agua que las prendas tratan de evaporar. En cambio, cuando el aire se renueva , el proceso es mucho más rápido. Un pequeño ventilador de bajo consumo apuntando hacia el tendedero puede reducir el tiempo de secado hasta un 40%, según varios estudios de eficiencia doméstica realizados en Alemania y Países Bajos.

El papel del centrifugado: secar empieza en la lavadora

El tiempo que tarda en secarse la ropa también depende de cómo se programa la lavadora. Cuanto más agua se elimine en el centrifugado, menos quedará por evaporarse después. Los expertos recomiendan ajustar las revoluciones entre 1.200 y 1.400 por minuto para la ropa de diario. Este rango elimina una gran parte del agua sin dañar los tejidos.Sin embargo, en prendas delicadas conviene reducir la velocidad para evitar deformaciones o arrugas.

En definitiva, el truco que llega de Alemania es tan sencillo como efectivo: colgar menos ropa y dejar más espacio entre las prendas. Así, el aire puede circular libremente, el secado se acelera y se evita la acumulación de humedad en casa.