Estados Unidos sella su billete a dieciseisavos del Mundial y alimenta el sueño americano

I want you. Estados Unidos tiene un sueño, más próximo a la quimera que a la realidad, pero la fantasía durará hasta que alguien se lo niegue. No pudo Paraguay y tampoco Australia, que sucumbió (2-0) a una gran primera parte de los norteamericanos. Primero Burgess en propia puerta y después Freeman elevó el castigo al cuadrado tras cazar un rebote. Se rearmó el equipo Popovic, que niveló las fuerzas, pero no logró batir a Freese. Pochettino, ataviado con ropa y peinado propios de un texano, ha creado un equipo competitivo. El sueño americano tiene fundamento. Pochettino se viste de tío Sam. I want you for U. S. Team.