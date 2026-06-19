Más Madrid alienta la okupación señalando puerta por puerta las viviendas vacías de la Comunidad de Madrid

La nueva estrategia de Más Madrid de cara a las elecciones locales y regionales de 2027 pasa por conseguir los votos de los okupas ilegales. Al menos así lo han entendido un gran número de ciudadanos tras encontrar señaladas con tarjetones verdes las puertas de las viviendas «vacías» de sus vecinos bajo un sibilino mensaje: «Pasamos a verte pero no coincidimos (Más Madrid)».

La formación de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto en la diana uno por uno todos los pisos que han visitado junto a sus simpatizantes, en los que nadie les ha abierto las puertas con el fin de desvelar qué casas no están habitadas y «fomentar la okupación» de las mismas, según critican algunos vecinos.

Algunos ciudadanos han alertado a través de las redes sociales lo «peligrosísimo» que resulta «el regalito de Más Madrid» para los propietarios particulares: «De un partido que fomenta la okupación, blanco y en botella», advierten en X.

Otros ciudadanos, por su lado, han animado a los diferentes vecindarios a «arrancar» los cartones dado que el verano es una época especialmente sensible respecto a este asunto o poner en conocimiento de las autoridades la práctica: «Deberíamos denunciar todos los que nos encontremos esto», han animado.

En este sentido, muchos usuarios han puesto de manifiesto que no sólo podría interpretarse como un llamamiento a la okupación de propiedades, sino que también resulta arriesgado exponer así la situación en la que se encuentran las viviendas de cara a posibles robos.

Mientras tanto, los de García aseguran en su web que querían «tocar los timbres de 25.000 hogares hasta final de año» y en sólo tres meses ya llevan más de «7.000 puertas».

Antecedentes «okupas» en Más Madrid

Ya en 2023 este periódico señaló que Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, había colocado en el tercer puesto de su lista electoral a Lucía Lois Méndez de Vigo, conocida okupa del colectivo Patio Maravillas que en 2016, cuando gobernaba Manuela Carmena, defendía la entrada por la fuerza en propiedades privadas como una actuación «legítima en una ciudad sana»: «Es una herramienta para liberar espacios y señalar la especulación», señalaba la elegida por la formación.

Lois, que actualmente es la concejala encargada de defender en Más Madrid a las familias, hace tan solo unos años arropaba en los tribunales al edil fugaz de Cultura de Manuela Carmena, Guillermo Zapata, que más tarde fue juzgado por el asalto a un bloque en el madrileño barrio de Malasaña.

De hecho, sostenía que los mensajes puntuales de apoyo que recibía la organización okupa de la capital, Patio Maravillas, significaba que la ciudadanía apoyaba este tipo de prácticas.

Ahora, en pleno 2026, la agrupación ha organizado una movilización denominada «el gran puerta a puerta» con la que han animado a todos sus seguidores a «tocar el timbre» de sus «vecinas» de la comunidad y colgar estas señales de visita.

Los de Mónica García han rastreado viviendas vacías «pateando», según sus propias palabras, los municipios madrileños de Navalcarnero, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Fuenlabrada, Aranjuez, Collado Villalba y más de seis barrios de la ciudad de Madrid.

«Tanteo y retracto» de casas vacías

En su programa electoral, Más Madrid no hace alusión de manera directa a la ocupación ilegal de viviendas, pero sí aboga por una ley de vivienda que «permita aflorar la vivienda vacía aplicando el tanteo y retracto de inmuebles» con el fin, según dicta su plan, de «evitar que caigan en manos de fondos o que se ejecuten desahucios».

Sin ir más lejos, los de García reconocen abiertamente que permitirán que las familias acreditadas como «vulnerables» puedan seguir optando a una vivienda social, «aunque se hayan visto forzadas a tener que entrar en la vivienda vacía al no tener alternativa».

En este sentido, desde la formación abogan por crear un observatorio para controlar mediante un censo las viviendas vacías y «recoger y analizar datos» sobre las mismas e imponer aún más impuestos «a los propietarios cuyas viviendas lleven más de dos años vacías».