Más Madrid, al más puro estilo nazi

A este paso, la cofradía de totalitarios comunistoides que responde al nombre de Más Madrid va a terminar pintando la estrella de David en la fachada de las viviendas vacías, al más puro modo nazi. Y es que el partido de la médico, madre y ministra -la triple M-, Mónica García, no ha tenido mejor ocurrencia que señalar con tarjetones verdes las puertas de las viviendas «vacías» de sus vecinos bajo un sibilino mensaje: Pasamos a verte, pero no coincidimos (Más Madrid) . O sea, que ha puesto en la diana los domicilios a los que no les han abierto la puerta al objeto de señalar las casas que no están habitadas y «fomentar la okupación» de las mismas, según critican algunos vecinos. Se conoce que tienen mucho tiempo libre como para dedicarse a ir por las casas particulares para erigirse en una suerte de inquisidores de nuevo cuño y cooperadores necesarios de los okupas. Todo un acoso a la propiedad privada que revela la catadura moral de esta gentuza. Aunque su intención es marcar las casas para que, parece, entren por la fuerza los okupas, el cartelón también sirve a los ladrones para que hagan su julio y agosto. Porque señalar las casas vacías es lo mismo que hacen los amigos de lo ajeno.

La iniciativa no es que sea repugnante, sino que puede ser directamente delictiva, por lo que tiene de extorsión. Más Madrid se defiende argumentando que querían «tocar los timbres de 25.000 hogares hasta final de año» y en sólo tres meses ya llevan más de «7.000 puertas». La cosa no es nueva, porque ya en 2023 la candidata de Más Madrid a la alcaldía, Rita Maestre, colocó en el tercer puesto de su lista electoral a Lucía Lois, conocida okupa del colectivo Patio Maravillas que defiende la entrada por la fuerza en propiedades privadas como una actuación «legítima en una ciudad sana»: «Es una herramienta para liberar espacios y señalar la especulación», señalaba. En suma, que se les ve el pelo de la dehesa. Son pura excrecencia.