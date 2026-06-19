Acaba con la acumulación de hielo en tu congelador en minutos gracias al papel de aluminio

En la mayoría de las cocinas españolas, en el congelador siempre se ha formado una gran capa de hielo que ocupa buena parte del interior, quitando prácticamente todo el espacio para guardar alimentos. Sin embargo, gracias a este simple truco no tendrás que apagar el congelador, sino simplemente usar papel de aluminio y vapor para acabar con la acumulación.

Lo que comienza siendo una fina capa de escarcha acaba convirtiéndose en una auténtica barrera para cerrar los cajones. Tradicionalmente, la solución adoptada en la mayoría de casas de nuestro país era la de desconectar el electrodoméstico durante unas horas para dejar que el hielo se derritiese y volcar el agua sobrante.

¿Por qué se forman los bloques de hielo?

Este fenómeno sucede cuando entra humedad en el congelador, normalmente cuando este no ha sido bien cerrado o cuando se abre la puerta con frecuencia. Otras de las causas más comunes puede ser guardar alimentos calientes o mal envueltos, ya que la humedad que producen se condensa y congela, formando una capa que se va acumulando en las paredes del congelador.

Aunque los modelos más modernos ya cuentan con sistemas que, de forma automática, evitan la formación de escarcha, en muchos hogares de nuestro país todavía siguen funcionando congeladores con modelos antiguos o que no cuentan con esta tecnología de descongelación, algo muy típico de los pisos de alquiler.

El papel de aluminio como remedio

Este truco tiene una explicación científica que aclara el fenómeno. La combinación de vapor caliente junto al uso de papel de aluminio se emplea para distribuir mejor el calor dentro del compartimento del congelador. Cabe destacar que este no es un sustituto del mantenimiento periódico, pero sí una solución puntual eficaz.

El procedimiento para llevar a cabo este truco es el siguiente:

1. Forra con papel de aluminio las paredes del congelador donde se acumula el hielo. Asegúrate de que el papel quede bien adherido para que distribuya el calor de forma uniforme.

2. Hierve agua en un recipiente pequeño, preferiblemente metálico o de cerámica resistente, que quepa dentro del congelador.

3. Coloca con cuidado el recipiente dentro del congelador y cierra la puerta.

4. Deja actuar el vapor entre 10 y 15 minutos. El calor quedará atrapado, el papel de aluminio lo dispersará y el hielo comenzará a desprenderse.

5. Retira el hielo con una espátula de plástico. No uses utensilios metálicos para evitar dañar las paredes del congelador.

¿Cuáles son sus beneficios?

Al mantener el congelador libre de acumulaciones de hielo, se mejora el rendimiento y se reduce el consumo energético, ya que este es uno de los electrodomésticos que más consume en casa, por lo que cualquier mejora en él se notará en la factura.

Asimismo, al retirar esta masa de hielo que reducía el espacio, se gana mucho más para almacenar sin necesidad de ampliar el electrodoméstico a uno más grande. Finalmente, aporta una menor carga de trabajo al congelador, ya que uno con hielo acumulado trabaja más, lo que acorta su vida útil.