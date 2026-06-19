José Antonio Marina, filósofo español: «Estamos educando a los niños para una felicidad blanda, y la felicidad requiere coraje»

José Antonio Marina es un filósofo, pedagogo y ensayista español que sostiene una visión profundamente transformadora, crítica y a la vez optimista de los jóvenes y su desarrollo.

A diferencia de los tradicionales discursos moralistas en los que se critica a los jóvenes, José Antonio defiende una postura de potencial y talento de la juventud. En su crítica reconoce cuáles son los errores que se cometen en la actualidad a la hora de educar a las nuevas generaciones.

Sobreprotección de los jóvenes

Marina ha sido un gran crítico del modelo educativo de la sobreprotección y la infantilización. Concluye que los educadores confunden la felicidad con el bienestar pasivo, el placer inmediato o la ausencia de problemas, lo que llama felicidad blanda.

El filósofo español sostiene el coraje como herramienta educativa. Menciona que la verdadera felicidad no se alcanza desde la comodidad, sino desde el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de superar la frustración producida por las dificultades. Para alcanzar metas importantes en la vida, los niños necesitan desarrollar la fortaleza mental y el valor de equivocarse.

Los padres cometen el error general de evitar cualquier malestar o sufrimiento a sus hijos, lo que les impide desarrollar su capacidad de resolver problemas por sí sólos. José Antonio recalca siempre en sus apariciones que una educación que no enseña a tolerar el fracaso termina generando jóvenes vulnerables, dependientes y con altas tasas de ansiedad.

En defensa de los adolescentes

José Antonio Marina es una persona activa en la lucha contra los libros y titulares apocalípticos que tachan la adolescencia como una etapa de irresponsabilidad o trastornos. Marina recuerda que el cerebro adolescente se rediseña por completo de forma espectacular y posee una plasticidad impresionante para el aprendizaje y razonamiento.

El autor también recuerda que repetir constantemente que la adolescencia es un problema o una etapa donde los jóvenes no aportan nada bueno puede generar que se convierta en realidad. Los jóvenes, al ver que los adultos solo esperan de ellos rebeldía y pasotismo, podían asumir ese rol.

Hoy en día, muchos adultos consideran que los jóvenes no son felices y tienen un carácter destructivo. Marina elude los informes oficiales como La Juventud en España, que demuestran que nuestros adolescentes o jóvenes, en su mayoría, son felices y están satisfechos con la vida.