Este remedio casero consigue dejar el fondo del váter siempre blanco, con tan sólo una cucharada

El baño es uno de los puntos del hogar que requieren más mantenimiento e higiene. Seguramente el váter sea el elemento del baño que más cuidado requiere, aunque la parte del fondo donde se almacena el agua pase desapercibida.

El tiempo y la suciedad residual pueden provocar manchas de cal o tonos amarillentos que pueden ser molestos a nivel visual. Existe no tan solo uno, sino dos productos que podemos tener por casa que nos pueden ayudar a dejar impoluto nuestro váter.

Percarbonato de sodio

El truco del percarbonato de sodio consiste en verter una cucharada de este polvo blanco natural en el váter. Al entrar en contacto con el agua, libera oxígeno activo. Su uso es muy eficaz para romper las moléculas de suciedad orgánica y desinfectar.

Su uso no tiene misterio. Basta con echar una cucharada grande directamente al fondo. Generalmente, se añade un chorro de agua caliente (importante que no hierva) que hará que burbujee. Se deja actuar durante una hora antes de frotar levemente con la escobilla y tirar de la cadena.

Ácido cítrico

Este truco se emplea como solución si aparecen manchas amarillentas o marrones en el fondo, que son provocadas por la acumulación de cal y sarro en el agua.

Este truco tiene también un manual de instrucciones sencillo: se mezcla un par de cucharadas de ácido cítrico en polvo con agua templada. Este ácido se pulveriza por las paredes o se vierte directamente en el fondo del inodoro, dejándolo actuar por unas horas para que el ácido disuelva los depósitos minerales sin necesidad de usar químicos agresivos como el salfumán.

Ventajas de estos trucos