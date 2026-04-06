El truco del bicarbonato de sodio y papel film en los rieles de la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hay ciertos espacios y lugares recónditos de nuestras casas que no están a la vista, por lo que nos suelen parecer difíciles de limpiar y puede que se acumule el polvo y la suciedad en ellos. Uno de estos lugares son los rieles de las ventanas, el sistema de aluminio en la parte baja que permite que la ventana se deslice con facilidad.

Esta acumulación de la suciedad en los rieles suele dificultar el correcto funcionamiento de las ventanas y en muchas ocasiones puede generar malos olores o que se escape el aire por algún lugar de la ventana. Para evitar estos problemas existe un método casero con muy pocos ingredientes que te permite reciclar y combate el efecto de esta suciedad acumulada. Para realizar este experimento apenas se necesitan dos utensilios que están siempre presentes en todas nuestras cocinas: papel film y bicarbonato de sodio.

Lo primero que se ha de hacer es aspirar los rieles de las ventanas para quitar el máximo polvo posible, aplicar bicarbonato a lo largo de toda la superficie, opcionalmente echar agua o vinagre para potenciar la acción del bicarbonato, cubrir con papel film y dejar que la mezcla actúe durante 1 hora aproximadamente. Después de eso, retirar y frotar con un cepillo el riel entero y, por último, secar bien para evitar que quede humedad donde se pueda adherir el polvo.

¿Por qué esta mezcla actúa bien en los rieles?

Esta mezcla actúa a la perfección porque mejora el deslizamiento de las hojas de la ventana al eliminar los residuos que generan roce. Además, los rieles de las ventanas no son el único sitio donde esta mezcla funciona; sitios como los espejos, mamparas o puertas de las duchas, así como vitrinas o parabrisas del coche, son buenos sitios donde aplicar este remedio casero. Así que ya sabes qué tienes que hacer si notas suciedad en tus ventanas.