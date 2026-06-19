Peramato calla en el Senado sobre las reuniones de Leire en la Fiscalía: «Ampliaremos información si lo pide el juez»

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la Comisión de Justicia del Senado ha evitado dar explicaciones sobre las dos reuniones que el fiscal Diego Villafañe, el que fuera número dos del condenado Álvaro García Ortiz, mantuviera con la fontanera socialista Leire Díez, como reveló OKDIARIO en exclusiva.

Pese a ser preguntada por ello por PP y Vox, Peramato ha dicho: «No me voy a convertir en comentarista ni opinadora» sobre «procedimientos penales en curso», entre los que ha citado «Plus Ultra, Leire o cualquier otro caso». Aquí, se ha amparado en su «deber de reserva» y en la participación que tendrá la Fiscalía.

En este contexto, Peramato se ha limitado a decir que desde la Fiscalía General se ha dado «cumplida información» al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga las cloacas del PSOE, añadiendo que «si el magistrado entendiera que esa información es insuficiente y acordara practicar nuevas diligencias, en ese momento se ampliará la información o la colaboración con el juez» desde la cúpula del Ministerio Público.

Peramato ha insistido en que, en caso de que el juez «profundice en la investigación y si somos requeridos de nuevo, se dará la información que podamos tener, si es que se tiene algo más». No obstante, ha agregado que «ya se ha dado (al instructor) toda la información que obraba en nuestro poder».

Además, la fiscal general ha querido «reclamar un respeto a la institución que represento», ya que, a su juicio, «se ha insinuado que la Fiscalía puede estar al servicio de una trama criminal». Sin embargo, ningún senador afirmó tal extremo, pues en todo momento desde los partidos de la oposición se responsabilizó a la Fiscalía General, al cargo que ella ostenta, no a la carrera fiscal.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, citó a Peramato a comparecer este viernes porque considera que los españoles, fiscales y la Fiscalía Anticorrupción fueron «víctimas de la delincuencia de Estado del ‘comando cloacas’» y, por tanto, «merecen respuestas».

Así, el partido de Feijóo señaló que la fiscal general, como «digna sucesora» de Álvaro García Ortiz -condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por el cargo por revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, debía explicar «cuándo se enteró de las reuniones».

Sin embargo, Peramato no ha contestado esta cuestión ni otras muchas que le han formulado PP y Vox. La portavoz de los populares en la Comisión de Justicia, María José Pardo Pumar, ha reprochado a la compareciente que «lejos de perseguir los delitos, la Fiscalía que usted dirige abrió las puertas a las cloacas». «Convirtieron la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas», subrayó Pardo Pumar, al tiempo que le advirtió de que su «silencio», si no es revertido, «le convertirá en cómplice de las cloacas».

Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez también ha criticado a Peramato que «ampara la impunidad», mientras «promociona a sus afines» «¿Cómo explica que no exista ningún registro de entrada de miembros de la trama en la Fiscalía general? Borraron el rastro, pero los teléfonos móviles de los investigados no mienten. ¿Qué cosas se arrancaba a hacer la Fiscalía?, como dijo Leire. ¿Era una acompañante menor?», son otras preguntas que Peramato se ha negado a contestar.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntó a la Fiscalía General si existieron visitas a su sede por parte de Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en la causa.

Como publicó OKDIARIO, Leire Díez gestionó en la Fiscalía General el regreso de Stampa a Anticorrupción y ofreció favores al fiscal José Grinda. Asimismo, la militante del PSOE negoció el futuro de fiscales anticorrupción mientras organizaba denuncias contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«No existen registros»

Tras la exclusiva de este periódico sobre las dos reuniones entre Villafane y Leire, la Fiscalía General del Estado reconoció que el que fuera teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz estaba al frente del Ministerio Público, se vio esas dos veces con la ex militante socialista y el letrado Teijelo, también abogado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado igualmente en la causa.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que «no existen registros» de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas, y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros.

Junto a ello, añadieron que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 «una reunión» con Teijelo «en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal».

Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado. Las fuentes precisaron que, en ambos encuentros, el abogado «estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado», en alusión a Leire Díez.

Ante esto, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, señaló que Peramato debía responder «quién le ordenó que escondiera» las reuniones «hasta que se ha visto obligada a contarlo al juez», así como el «contenido» de los encuentros, recogió Ep.

Dos de las tres asociaciones de fiscales -la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la tercera en número de asociados, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- mostraron la semana pasada en sendos comunicados su «preocupación» e «indignación» ante estos encuentros.