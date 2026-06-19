Aviso meteorológico para el noroeste peninsular: tormentas fuertes, granizo y vendavales a partir de las 15:00 horas

Tormentas fuertes, granizo y vendavales a partir de las 15:00 horas, este aviso meteorológico para el noreste peninsular puede generar un repentino cambio de tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. De la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Tormentas fuertes, granizos y vendavales serán una realidad de cara al fin de semana.

Parece que el tiempo puede acabar siendo un detalle que, sin duda alguna podría acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podrían ser tan importantes. Es momento de poner en práctica algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar generando más de una alegría en estas jornadas en las que realmente puede acabar siendo esencial. Este tipo de detalles llegan sin avisar y podrían convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que pueden convertirse en algo que realmente puede complicarnos los planes de fin de semana de una manera que no esperaríamos.

El nordeste peninsular estará en alerta con este aviso meteorológico

Esta alerta meteorológica puede acabar siendo lo que nos ponga los pelos de punta de una manera que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que realmente puede pasar en unos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Este verano que está a punto de empezar nos traerá una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días.

Será este viernes cuando empezaremos a recibir un importante aviso que podría cambiarlo todo por completo y que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar siendo un problema si nos desplazamos este fin de semana.

Estaremos muy pendientes de un aviso meteorológico que puede acabar siendo el que mejor nos hará sentir en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, de una manera muy diferente. El nordeste peninsular será el que estará en alerta.

El nordeste peninsular activa una importante alerta

Una importante alerta se activa en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, estos expertos no dudan en mostrar una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. El tiempo cambiará de cara al fin de semana, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. La AEMET no tiene dudas de lo que nos espera.

Estos expertos no dudan en estos días en darnos una terrible previsión del tiempo: «Este día dará comienzo a un episodio de temperaturas muy altas que continuará al menos durante los primeros días de la semana siguiente. La estabilidad predominará en casi toda la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta en gran parte del territorio. En el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. En los sistemas montañosos del centro y las mesetas se desarrollarán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que pueden ser fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León. En Canarias los cielos estarán poco nubosos o despejados excepto en el norte. Habrá polvo en suspensión en el sureste y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio será moderado en zonas expuestas».