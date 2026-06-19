¿Cuántas veces se puede usar una toalla antes de volver a lavarla?

Después de cada ducha surge la misma pregunta sobre cuál es el momento perfecto en el que hay que lavar la toalla después de su uso. Muchas personas creen que una toalla permanece limpia ya que se utiliza en el cuerpo de una persona recién lavada, pero los expertos aseguran que la realidad es más compleja.

La regla general

La mayoría de especialistas coinciden en que una toalla de baño puede utilizarse entre tres y cinco veces antes de pasar por la lavadora, siempre que se seque tras cada uso ya que la humedad es el principal enemigo debido a que favorece la aparición de bacterias, hongos y moho. Además, algunos expertos consideran que una toalla bien ventilada podría aguantar incluso entre cinco y ocho usos, pero este margen depende de factores como la temperatura del hogar, el nivel de humedad y los hábitos de cada persona.

¿Cuándo es recomendable lavarla?

Los especialistas recomiendan lavar la toalla después de uno o dos usos si se ha utilizado tras hacer ejercicio intenso, si la persona tiene alergias o piel sensible o si la toalla se queda húmeda durante muchas horas. A su vez, aconsejan cambiarla rápidamente cuando desprenda olor a humedad o cuando tenga un tacto menos agradable, ya que esto señala la acumulación de microorganismos.

El error principal

Uno de los hábitos más perjudiciales sería dejar la toalla arrugada sobre el suelo o en espacios mal ventilados. En el momento que la toalla no se seque correctamente, las bacterias y el moho encuentran el lugar perfecto para multiplicarse. Por eso, exponen colgarla extendida después de cada uso y no introducirla en el cesto de la ropa mientras siga húmeda.

Las toallas de manos

Las toallas de manos necesitan una frecuencia de lavado mucho mayor ya que están en contacto todo el rato con diferentes personas y superficies. Por esto, los expertos aconsejan cambiarlas cada uno o dos días, sobre todo en baños compartidos.

Mantenimiento de las toallas

El secar correctamente una toalla, lavarlas con agua caliente de forma periódica y evitar el exceso de suavizante son algunos consejos que señalan los especialistas. Además, cuando aparezca el olor a humedad, aconsejan lavar la toalla con vinagre blanco ya que puede ayudar a eliminar residuos y recuperar frescura.