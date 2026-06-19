Un candidato de Podemos colaboró con la cloaca del PSOE para acceder a datos sensibles de Anticorrupción

Henry Molano, reportero colombiano y candidato de Podemos por Cuenca al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de diciembre de 2015, colaboró con la cloaca del PSOE para que esta accediera a datos sensibles de la Fiscalía Anticorrupción.

Su nombre aparece en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga la presunta red criminal que operaba desde Ferraz para desactivar causas judiciales contra el partido y el entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esto es, contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Henry Molano Moreno concurrió en segundo lugar de la lista de Podemos por Cuenca para el Congreso en las generales del 20 de diciembre de 2015. Sin embargo, no consiguió escaño. Asimismo, en 2016 fue nombrado vocal en el Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid, en representación del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea.

Los investigadores sitúan a Henry Molano Moreno, junto al periodista de investigación Yohir Akerman, también colombiano, y su compañero Vytenis Didziulis (ambos vinculados a la empresa multinacional de investigaciones privadas Guidepost Solutions, con sede en Estados Unidos), en contacto desde el año 2018 con la joven de Jaén, Miriam Serrano, cuya madre denunció en 2009 al fiscal Anticorrupción José Grinda por sexting (envío de mensajes de contenido sexual) cuando su hija tenía 15 años.

Estos hechos fueron judicializados, pero la causa penal fue archivada en 2017 al no poderse acreditar que el fiscal fuera consciente de la edad de la entonces menor. Sin embargo, el asunto continuó abierto en la vía civil.

Años después, siendo ya adulta, el 24 de octubre de 2024, meses antes del juicio oral relativo al procedimiento civil dirigido contra Grinda, la joven, que ya estaba afiliada al PSOE de Alcaudete (Jaén), fue recibida por la fontanera socialista Leire Díez en un hotel de Madrid. Al día siguiente, ambas fueron a la sede del PSOE en la calle Ferraz de la capital, donde la chica se vio con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, una persona referida en los mensajes intervenidos como «Juan», que podría tratarse de Juanfran Serrano, entonces mano derecha de Cerdán, y con el propio Henry Moralo, según su propia declaración ante la Guardia Civil.

En esta testifical, Miriam manifestó que «al día siguiente de la reunión en el Hotel Radisson Red acudieron a la sede de Ferraz para enseñársela como afiliada al PSOE. Allí le presentaron a Santos Cerdán. Que tuvieron una breve reunión en una sala Santos, Leire y Henry Molano con ella, donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda, diciéndola que todo saldría bien en el juicio. La visita fue muy rápida…», recoge la UCO.

Aquel mismo día, el podemita Henry Morano mantuvo una conversación con Leire Díez donde le agradeció el trato prestado a Miriam Serrano, extendiendo «la gratitud a Santos y a Juan».

En varias ocasiones posteriores, Leire Díez se interesó por la joven y le brindó su apoyo en lo que afectase al procedimiento judicial contra Grinda. Por ejemplo, el 26 de noviembre, hubo una conversación donde la fontanera le dijo que se encontraba «preparando cosas contra el tiparraco».

Ya el 27 de febrero de 2025, poco antes del juicio que tuvo lugar en abril, la cloaca hizo llegar a Grinda «una propuesta por la que se le ofrecía un destino en el extranjero y la retirada de la demanda interpuesta por la joven», a la cual se le abonaría «el triple de lo que se le pedía en un procedimiento judicial».

A cambio de estas ventajas, se pedía a Grinda que comunicase cualquier

secreto o información confidencial relativo a su jefe (el fiscal jefe

Anticorrupción), que pudiera dar lugar a su destitución; que procediese al

archivo de varios casos judiciales, entre los que se incluían el caso Pujol, el caso 3%, el caso ZED, el caso BPA y el caso Duro Felguera; que explicase el origen de la investigación contra Sandro Rosell; y que «hablase sobre sus visitas al CNI». Por último, la propuesta aseguraba que un eventual acuerdo contaría con el aval de una «alta instancia del Estado».

Juanfran Serrano y el enchufe

Grinda rechazó aquel ofrecimiento y la demanda acabó siendo desestimada. Sin embargo, hubo más maniobras de la cloaca. Por ejemplo, el 20 de febrero de 2025, una semana antes de hacer la propuesta al fiscal Anticorrupción, Leire Díez habló con Juanfra Serrano, adjunto de Cerdán y todavía hoy diputado por Jaén, para conseguir un empleo a Miriam, es decir, para enchufarla.

El informe de la UCO, como publicó OKDIARIO, revela que la fontanera contactó con Serrano para decirle: «Hola Juanfran! Oye, no han llamado para trabajar a la niña de Alcaudete víctima de los abusos del fiscal. ¿Insisten para que la empleen?», le enfatizó. A lo que el diputado por Jaén respondió: «Hola. Lo vuelvo a decir». Leire Díez le replica con un «gracias».

Asimismo, los investigadores recogen otra conversación entre Leire Díez, ex concejal socialista y ex directiva de Correos, con fecha del 21 de marzo de 2025, donde esta se dirigió a Miriam Serrano y le dijo: «Qué tal va lo del trabajo?», a lo que la joven contestó: «Pues bien, me volvieron a llamar de resurja (sic) para unos meses». Ante tales gestiones atribuidas al que era mano derecha de Santos Cerdán, Leire Díez mostró así su satisfacción: «Juanfran ha sido obediente», escribió la fontanera a la joven, junto a un emoticono sonriente. Por «resurja», se entiende la empresa Residuos Urbanos de Jaén, SA, que está participada por la Diputación socialista de Jaén.