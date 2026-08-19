La psicología dice que los mayores que repiten las mismas historias no lo hacen porque se estén quedando sin memoria, sólo están repasando su vida

Cuando una persona mayor decide contar repetidamente sus apasionantes historias del pasado significa que la nostalgia brota en su mente. Esos abuelos que vuelven a relatar cómo conocieron al amor de su vida, los recuerdos de sus experiencias durante el servicio militar, la historia de cómo consiguieron su primer coche, o sus vivencias con amigos, es algo que se produce habitualmente en las reuniones familiares.

En la mayoría de los casos se suele interpretar como un síntoma de deterioro cognitivo, pero la psicología demuestra que no se trata sólo de eso. Algunas investigaciones identifican este comportamiento como un fenómeno conocido como «revisión de vida». Esto se relaciona con el proceso psicológico a través del cual las personas mayores reinterpretan sus experiencias más significativas para dar sentido a su trayectoria de vida. Un mecanismo que se intensifica a partir de los 75 años.

No significa pérdida de memoria

Los expertos aseguran que recordar acontecimientos importantes de manera repetida no implica la existencia de enfermedades neurodegenerativas. La revisión de vida consiste en recuperar los recuerdos autobiográficos para integrarlos en una narrativa coherente. En este proceso, las personas see centran en acontecimientos que marcaron su vida como las relaciones personales, experiencias laborales, éxitos, fracasos o momentos emotivos.

El psiquiatra, Robert Butler, definió este proceso en 1963 como una tendencia natural que aparece cuando las personas toman conciencia del paso del tiempo y de la etapa vital en la que se encuentran. El objetivo no es sólo recordar, sino encontrar un significado en las experiencias acumuladas durante años.

El bucle

Los recuerdos que suelen aparecer con más frecuencia son aquellos que tuvieron una fuerte carga emocional, es decir, las historias de su primer amor, la familia, la guerra, la juventud o acontecimientos profesionales importantes son parte de su memoria autobiográfica. Los especialistas dictan que estas historias funcionan como un refuerzo de la identidad personal y mantiene el vínculo con familiares y amigos. Además, transmiten experiencias y valores fundamentales a las nuevas generaciones.

¿Cuáles son los beneficios?

Existen terapias que se basan en la reminiscencia y la revisión de vida, demostrando cuáles son los efectos positivos sobre el bienestar psicológico de los adultos mayores. Además, un estudio concluyó que estos relatos llegan a reducir notablemente los síntomas depresivos y la ansiedad, incluso podrían transformar la satisfacción vital y el bienestar emocional. Al mismo tiempo, se ha presenciado que esto tiene un impacto positivo en la memoria y en la percepción de la propia eficacia. Otros estudios han comprobado que los programas centrados en el recuerdo de experiencias positivas contribuyen a disminuir la desesperanza y a mejorar el estado de ánimo en personas mayores de 75 años.

¿Cuándo habría que preocuparse?

Los psicólogos alertan que repetir historias no supone un trastorno de la memoria. Aunque, si a ese comportamiento lo acompañara la desorientación, dificultad para reconocer a familiares, problemas para realizar tareas cotidianas o un deterioro significativo de las capacidades cognitivas, recomiendan consultar con un profesional sanitario. A pesar de lo anterior, volver a contar las mismas historias ya vividas es un reflejo de mantener vivo su recuerdo.