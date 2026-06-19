Qué significa el proverbio escocés sobre el matrimonio: «Elige a tu esposa el sábado, no el domingo…»
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Siempre nos asaltan las dudas cuando elegimos algo por encima del resto de cosas por miedo a equivocarnos; tenemos miedo del coste de oportunidad que estamos dejando escapar. A la hora de elegir a nuestro compañero o compañera de vida, las dudas son aún mayores.
Este proverbio escocés: «Elige a tu esposa el sábado, no el domingo», da una lección de cómo debes elegir a esa persona con la que tienes intención de compartir tu vida por siempre.
Significado
Este proverbio escocés aconseja evaluar a una futura esposa en su día a día. Evaluarla el sábado (día de trabajo) que hacerlo un domingo (día de descanso) cuando va arreglada y descansada. El refrán busca virtudes prácticas como la laboriosidad, el carácter y la personalidad por encima de las apariencias superficiales.
Este refrán viene de los siglos XVIII y XIX:
- Sábado: representa la realidad cotidiana, el trabajo en el hogar y la capacidad de gestionar dificultades. Los sábados era el día de máximo esfuerzo; se realizaban las tareas domésticas más pesadas, la limpieza profunda para preparar el hogar y el mercado semanal. Las personas mostraban su verdadera resistencia, su humor bajo presión y su habilidad para gestionar una casa.
- Domingo: representa una fachada cuidada, el descanso, la ropa elegante y la asistencia a la iglesia. Día sagrado donde la gente vestía sus mejores galas, mantenía una actitud solemne y acudía a la iglesia. Día de descanso y de apariencias pulcras.
Reflejo de la sociedad
Este dicho refleja el pragmatismo extremo de la cultura escocesa tradicional. El matrimonio no se entendía únicamente como una unión romántica; se priorizaban antes que el amor, la economía y la supervivencia familiar.
A nuestros días, este proverbio podría traducirse como: No te enamores solo de cómo se ve alguien en una cita romántica o en redes sociales.
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