La sentencia del ‘caso mascarillas’ se retrasa porque aún no hay unanimidad entre los magistrados sobre la pena a Aldama

La sentencia del caso mascarillas se retrasa. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han alcanzado ya un acuerdo unánime sobre las condenas que impondrán al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García, pero mantienen discrepancias respecto a la pena que debe recaer sobre el empresario Víctor de Aldama. Esa falta de consenso ha obligado a prolongar las deliberaciones y retrasa la resolución definitiva del procedimiento.

Según las informaciones recabadas por OKDIARIO, el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta trabaja para cerrar una sentencia sin votos particulares, objetivo que ya ha conseguido con Ábalos y Koldo, pero que todavía no ha logrado respecto a Aldama. Fuentes jurídicas apuntan a que la resolución podría hacerse pública previsiblemente el próximo lunes o martes.

Los siete magistrados que integran el tribunal han sellado ya el acuerdo sobre las condenas de los dos principales acusados. Tal y como adelantó este periódico, las penas quedarán sensiblemente por debajo de las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de Ábalos, el Supremo estudia imponer una condena de entre 10 y 14 años de prisión, lo que supondría un cumplimiento efectivo de entre seis y nueve años de cárcel, lejos de los 24 años reclamados por el Ministerio Público. Para Koldo García, la horquilla que manejan los magistrados oscila entre los ocho y los once años de prisión, frente a los 19 años y medio solicitados por la Fiscalía.

El principal escollo para cerrar la sentencia afecta a Víctor de Aldama. El empresario, cuya colaboración con la Justicia fue destacada durante el juicio por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, podría beneficiarse de una condena notablemente inferior a la del resto de acusados. Algunas de las posiciones defendidas durante la deliberación contemplan penas cercanas a los dos años de prisión, una circunstancia que permitiría al empresario acceder rápidamente a beneficios penitenciarios.

Las diferencias de criterio sobre el alcance de esa rebaja son las que mantienen abierto el debate entre los magistrados. El objetivo del presidente de la Sala sigue siendo alcanzar una resolución respaldada por los siete miembros del tribunal y evitar la existencia de votos particulares en una de las causas con mayor repercusión política de los últimos años.

Inicialmente, se contempló la posibilidad de que el Supremo hiciera público primero el fallo y las penas para dar a conocer posteriormente la sentencia íntegra. Sin embargo, las últimas deliberaciones apuntan a que el tribunal podría optar por emitir directamente la resolución completa una vez quede resuelta la situación de Aldama.

Con el acuerdo sobre Ábalos y Koldo ya cerrado, todas las miradas están puestas ahora en la condena del empresario. De lograrse el consenso durante los próximos días, la sentencia del caso mascarillas podría conocerse entre el lunes y el martes de la próxima semana.