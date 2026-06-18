La reflexión de Karl Marx sobre España: «Es el único país donde la historia se repite con tanta frecuencia que parece un círculo vicioso»

Pocas figuras han influido tanto en el pensamiento político como Karl Marx. Aunque su nombre suele asociarse al análisis del capitalismo y a la lucha de clases, el filósofo alemán también dedicó parte de su vida a estudiar la realidad política de distintos países de Europa, entre ellos España. «España es el único país donde la historia se repite con tanta frecuencia que parece un círculo vicioso». Más allá de la rotundidad de esta frase, la observación refleja el interés de Marx por comprender los círculos políticos y sociales que marcaron la historia española durante el siglo XIX.

Marx y la política

Karl Marx siguió con atención los acontecimientos que se desarrollaban en España, especialmente durante mediados del siglo XIX. A través de artículos publicados en periódicos internacionales como el New York Daily Tribune, analizó diferentes revoluciones, cambios de gobierno, golpes de Estado y conflictos internos que sacudían el país con una notable frecuencia.

Para Marx, España constituía un caso singular dentro de Europa. Mientras que otros países avanzaban hacia procesos más estables de modernización política e industrialización, el país parecía atrapado en una sucesión de crisis que impedían consolidar instituciones sólidas.

Siglo marcado por la inestabilidad

Las conclusiones del filósofo alemán no surgieron de la nada. El siglo XIX español estuvo marcado por algunos de los periodos más convulsos de su historia. A la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas le siguieron enfrentamientos entre liberales y absolutistas, varias guerras carlistas, cambios de régimen, golpes de Estado y continuas crisis de gobierno.

En apenas unas décadas, España pasó por diferentes restauraciones monárquicas, revoluciones y la breve Primera República. Esta sucesión de acontecimientos alimentó la percepción de que muchos problemas reaparecerían una y otra vez bajo distintas formas.

La teoría que se repite

La reflexión sobre España conecta con una de las ideas más conocidas de Marx, ya que hay una tendencia a que determinados procesos históricos vuelvan a suceder cuando las causas profundas que los originaron permanecen sin resolver. De hecho, una de sus frases más citadas es que la historia suele repetirse «primero como tragedia y después como farsa».

Karl Marx pensaba que los conflictos políticos no podían entenderse únicamente a través de líderes o acontecimientos concretos. Detrás de ellos había múltiples factores, como económicos, sociales y políticos, que condicionaban el desarrollo de los acontecimientos y favorecían la repetición de algunos patrones.