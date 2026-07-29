Quién es Alanah Bloor, la protagonista de ‘Sandokan’ junto a Can Yaman: su edad y de dónde es

Telecinco ha dado la bienvenida al verano y lo ha hecho como mejor sabe hacer, con nuevos estrenos. Si hablamos de ficciones, hace tan solo unos días, la cadena líder de Mediaset España presentó Sandokán. La producción, protagonizada por Can Yaman y Alanah Bloor, se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos años. Pues, no solo ha triunfado en países como Italia o Turquía, también lo ha hecho en Latinoamérica. Por ello, y tras muchas peticiones de los espectadores españoles, ahora llega al prime time de los miércoles.

A partir de las 23:00 h, una hora antes en las Islas Canarias, los fans de Can Yaman tendrán la oportunidad de unirse a esta fascinante aventura. Pues, cada semana se emitirá un nuevo episodio. Pero, para poder descubrir mejor esta serie y el elenco que está envuelto en ella, nos ponemos manos a la obra para conocer mejor a la gran protagonista. ¿Quién es Alanah Bloor, la actriz que da vida al personaje de Marianna Guillonk? Realizamos un repaso por todo lo que se sabe al respecto.

El lado más profesional de Alanah Bloor

Nacida el 10 de enero de 1999 en Reino Unido, Alanah Bloor es una actriz que se ha hecho conocida por sus trabajos interpretativos. Siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la actuación. Por ello, no lo dudó dos veces y apostó por formarse profesionalmente en ello. De esta manera, se inscribió en la prestigiosa East 15 Acting School. Se graduó en Arte Dramático, en el 2023, tras haber llevado a cabo sus estudios en Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Por lo tanto, su carrera profesional apenas está dando sus primeros pasos.

Sus primeros proyectos fueron miniseries o producciones cortas, pero su gran oportunidad llegó en el 2025. La británica fue elegida para formar parte del elenco de Man vs Baby, donde compartió set con el actor Rowan Atkinson, y para protagonizar Sandokán. Asimismo, este 2026 se encuentra trabajando en la película The Lost Thing.

El lado más personal de Alanah Bloor

En redes sociales, Alanah Bloor se presenta como una chica muy activa. En plataformas como Instagram, acumula más de 23.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su trabajo y proyectos profesionales. Pero, en ocasiones, también muestra cómo es su día a día.

Por otro lado, a nivel personal, la británica siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada, pero varios medios de comunicación han informado que, desde el pasado 2025, mantiene un romance con Fred Topping. Una relación que intenta mantener alejada del foco mediático.