¿Tiene escena postcréditos ‘Spider-Man: Brand New Day’? Esto es lo que debes saber

Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del superhéroe protagonizada por Tom Holland (junto a Zendaya) dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sí cuenta con una escena postcréditos, siguiendo la tradición habitual del estudio. A continuación desvelamos su contenido, así que a partir de aquí el artículo contiene spoilers de la película. Si prefieres descubrir en el cine qué ocurre en ella, te recomendamos que dejes de leer aquí mismo. En cambio, si no puedes esperar para saberlo, continúa sin problemas.

¿Qué ocurre en la escena postcréditos?

Al finalizar la cinta, se muestra una breve escena en la que aparece Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker, sosteniendo un rastreador destinado a localizar al propio superhéroe. Sin embargo, la máquina falla, lo que sugiere que Spider-Man ya no se encuentra en la Tierra, e incluso podría estar fuera de su propio universo. La escena se cierra con el clásico cartel anunciando que el personaje «volverá», aunque sin especificar si su regreso llegará en Avengers: Doomsday, en Secret Wars o en un proyecto en solitario. El fragmento ya circula en redes sociales gracias a espectadores que asistieron a los primeros pases de la película en Estados Unidos.

¿De qué trata la película y quién es el villano?

La cinta retoma la historia justo después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, con Peter Parker intentando reconstruir su vida en un mundo donde nadie le recuerda. A los problemas de identidad se suman fallos en sus propios poderes, que ponen a prueba su estabilidad física y emocional. Durante buena parte del metraje, las sospechas sobre el villano principal recaen sobre Escorpión, Tombstone y La Mano, aunque la trama da un giro en el tercer acto para revelar la verdadera amenaza, en una historia de tono más urbano y cercano a los cómics clásicos del Hombre Araña que a los grandes eventos multiversales de la entrega anterior.

El reparto está encabezado por Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man y Zendaya como MJ, junto a Jacob Batalon (Ned Leeds), Sadie Sink, Michael Mando como Mac Gargan y dos incorporaciones muy comentadas dentro del UCM: Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk.

Un estreno que amenaza récords históricos de taquilla

Más allá de su argumento, Brand New Day llega envuelta en unas expectativas comerciales enormes. Tras romper el récord de preventa en Estados Unidos, las previsiones hablan de que pueda recaudar 800 millones de dólares en su primer fin de semana, una cantidad que solo Avengers: Endgame (1.200 millones en 2019) ha superado hasta la fecha. No hay duda de que, con las vacaciones de verano, esta película romperá taquillas en España, por eso se ha adelantado su estreno al miércoles sin esperar al viernes, día clásico de estrenos.

La trilogía previa de Holland como Spider-Man ya dejó cifras históricas: Spider-Man: Homecoming recaudó 880 millones de dólares en 2017, Spider-Man: Far From Home superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones en 2019, y Spider-Man: No Way Home, con el regreso conjunto de Tobey Maguire y Andrew Garfield, alcanzó unos históricos 1.921 millones de dólares en 2021, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia del cine.

Tendremos que esperar a saber si en esta cuarta entrega se mantiene esta progresión, por lo que podría llegar a los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el planeta. No sería tan descabellado, puesto que en un mundo lleno de entretenimiento en el que no hace falta salir de casa, acudir al cine se ha convertido en una experiencia a la que muchos quieren volver. Especialmente los más jóvenes, que han crecido con el boom de las plataformas de streaming y acudir a una sala de cine es una experiencia nueva.